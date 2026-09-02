Congo-Kinshasa: Beni - 5 nouveaux patients guéris d'Ebola quittent les centres de traitement

Cinq patients guéris d'Ebola ont quitté lundi 31 aout 2026 les centres de traitement de la ville de Beni, au Nord-Kivu. Il s'agit de deux enfants, deux femmes et un soignant. Depuis le début de la 17e épidémie d'Ebola en RDC en mai dernier, c'est le plus important nombre de sorties enregistrées en une seule fois dans les deux centres de traitement d'Ebola à Beni.

Pour le docteur Jérémie Muhindo, président de la commission de prise en charge de la riposte contre Ebola à Beni, ces guérisons doivent rassurer la population. Il rappelle que la maladie peut être guérie lorsque les patients accèdent rapidement aux soins.

Du côté des survivants, la joie est immense. Ils encouragent la population à faire confiance aux soignants et à consulter rapidement en cas de symptômes.

« Je suis venue très faible, mais là, je suis en forme vraiment. Merci au personnel soignant et que Dieu le bénisse ! », déclare l'une d'entre eux. « Je suis heureux. Je suis venu dans un état malade, aujourd'hui je suis guéri. Le grand message, c'est que la population prenne conscience que la maladie existe et qu'ils viennent faire le traitement », renchérit un autre malade guéri.

Ces cinq guérisons portent à onze le nombre de patients sortis guéris des deux centres de traitement d'Ebola de Beni depuis le début de l'épidémie.