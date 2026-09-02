Congo-Kinshasa: Le Gouvernement recourt à la CADECO pour la paie des fonctionnaires à l'intérieur du pays

Les agents et fonctionnaires de l'Etat pourront toucher facilement leurs salaires, grâce au réseau de la Caisse générale d'épargné du Congo (CADECO), présente dans 25 des 26 provinces de la RDC. Le vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau et le Directeur général de la CADECO, Célestin Mukeba Muntuabu, ont signé vendredi 14 aout 2026 à Kinshasa, un protocole d'accord mettant en place ce système de « paie de proximité ».

A travers la signature de ce protocole d'accord, le Gouvernement congolais entend mettre officiellement fin au calvaire des agents et fonctionnaires de l'État affectés dans le Congo profond, grâce à l'instauration d'un nouveau système de paie de proximité.

Et le Gouvernement entend s'appuyer sur la CADECO qui dispose de 85 % de taux d'implantation à travers les 145 territoires et les 25 provinces de la RDC pour relever le défi de la "paie de proximité", a affirmé Jean-Pierre Lihau.

« Avec la paie des fonctionnaires, on sera en mesure de pouvoir l'assurer parce que nous mobilisons les fonds du Trésor à travers tout le pays », a pour sa part assuré Célestin Mukeba.

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Ce protocole prévoit en effet un guichet de proximité qui se déplace vers les bénéficiaires dans les zones non couvertes par le système bancaire classique.

Cette réforme, selon les deux parties, corrige les graves carences de la politique de bancarisation de la dernière décennie, qui obligeait les ruraux à de longs et coûteux déplacements pour percevoir leurs salaires.