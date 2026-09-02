Gabon: Booué - Le Président de la République renforce l'accès aux services essentiels et transforme concrètement la vie des populations.

À travers l'inauguration de nouvelles infrastructures de santé, de sécurité et d'accès à l'eau potable, la ville de Booué et l'ensemble de la province bénéficient d'avancées majeures qui améliorent directement le quotidien des habitants.

Ces réalisations traduisent la dynamique de transformation portée par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, et s'inscrivent dans sa vision qui place l'impact territorial et humain au coeur de l'action publique.

Le nouvel Hôpital départemental de Booué apporte une réponse immédiate aux besoins de santé locaux. En offrant des services diversifiés et des équipements modernes, il réduit considérablement les distances pour accéder aux soins, limite les évacuations sanitaires vers d'autres centres urbains et garantit une meilleure prise en charge des urgences.

Pour les familles, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, cet établissement représente une amélioration tangible de la qualité de vie, tout en renforçant la sécurité sanitaire de l'ensemble de la province.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'inauguration du premier Commissariat de Police de Booué marque un tournant dans la protection des personnes et des biens au sein de l'Ogooué-Ivindo. En instaurant une véritable police de proximité, ce service garantit une présence plus rapide et efficace sur le terrain face aux menaces et à la criminalité.

D'une superficie de 2 468 m², ce bâtiment moderne comprend des bureaux fonctionnels, des salles de réunion, des geôles conformes aux normes internationales, ainsi qu'une annexe dédiée à la Police Judiciaire et à l'Office Central Anti-Drogue (OCAD).

Située dans une zone stratégique de transit de ressources naturelles, cette structure renforce la lutte contre le braconnage, l'orpaillage illicite, les trafics transfrontaliers et la criminalité émergente. En complément, la réservation d'une parcelle destinée à la construction de logements d'astreinte permettra d'améliorer les conditions de vie des agents et d'assurer une disponibilité opérationnelle continue.

La nouvelle station de production d'eau potable transforme également le quotidien des ménages. L'accès à une eau propre et sécurisée permet de lutter efficacement contre les maladies hydriques, d'améliorer l'hygiène globale et de sécuriser le fonctionnement des structures sanitaires et scolaires.

Cette infrastructure soulage particulièrement les femmes et les enfants des corvées d'eau quotidiennes, leur libérant du temps pour l'éducation, le travail et la vie familiale, tout en soutenant le développement économique et urbain de la commune.

En dévoilant les plaques inaugurales, le Chef de l'État concrétise un pilier majeur de son action : garantir un accès équitable aux services essentiels pour tous les Gabonais et réduire les disparités régionales. De Libreville à Booué, chaque citoyen a vocation à bénéficier des mêmes opportunités et des mêmes conditions de vie.

Ces réalisations constituent une preuve concrète de l'engagement du Président de la République en faveur du bien-être des populations, de la stabilité des provinces et de l'avenir de la jeunesse.