Ile Maurice: Deux ouvrages pour penser et prévoir les menaces de demain

Ce n'est pas souvent qu'un lancement littéraire rassemble ministres, parlementaires, avocats, magistrats, diplomates et spécialistes du renseignement. C'est pourtant ce qui est arrivé samedi à l'hôtel «Voilà Bagatelle» lors de la présentation conjointe de deux essais consacrés à la manière dont le droit international, la géopolitique et la criminalité organisée se rejoignent.

L'activiste Bruneau Laurette, qui a écrit un de ces essais et coécrit l'autre avec le professeur Efthimis Tourtidis, a assuré leur présentation. Cet événement a permis d'aborder des enjeux aussi cruciaux que le droit mondial, la sécurité, le narcoterrorisme, le trafic de drogue, la sûreté maritime, la gouvernance et les dynamiques propres à la région de l'océan Indien.

Un parterre d'invités à la hauteur de l'ambition

La soirée a réuni un public choisi, à l'image des enjeux abordés par les deux publications : Shakeel Mohamed, ministre du Logement et des terres, les députés Franco Quirin et Sydney Pierre, et Patrick Belcourt, conseiller municipal de Beau-Bassin-Rose-Hill. XavierLuc Duval, leader du Parti mauricien social-démocrate, comptait également parmi les personnalités présentes.

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Le monde du droit n'était pas en reste, avec la participation d'Aisha Jeewa, Cader Mallan Hassan, ainsi que de Me Rouben Mooroongapillay et Me José Moirt, aux côtés d'autres praticiens reconnus. La portée internationale de la rencontre a été soulignée par la venue du Dr Patrick Linnenbank, du Seraph Protection Group, cabinet spécialisé dans la sécurité armée et le renseignement. Parmi les autres figures présentes, on notait Stephan Buckland, Eshan Patel, ancien ambassadeur de Maurice en Malaisie, Armand Hungley, et Giovanni Catherine.

Loin de se limiter à une simple présentation d'ouvrages, la soirée s'est muée en espace d'échanges sur les liens de plus en plus étroits entre droit mondial, jeux d'influence géopolitiques, crime organisé, narcotrafic, terrorisme et impératifs de sécurité nationale.

The Umbrella - The Power Behind Global Law, oeuvre de Bruneau Laurette, se penche sur les architectures souvent invisibles, les rapports de force et les logiques d'influence qui structurent aujourd'hui le droit international et la gouvernance mondiale.

Narco-Terrorism in Africa and the Indian Ocean, coécrit par Bruneau Laurette et le professeur Efthimis Tourtidis, prend le relais en scrutant l'essor des réseaux criminels transfrontaliers de plus en plus sophistiqués, et leurs répercussions sur la stabilité des régions concernées, la sûreté des routes maritimes et la coopération entre États.

Mis bout à bout, les deux textes dessinent une même conviction : dans le monde contemporain, droit, pouvoir, sécurité et criminalité transnationale ne peuvent plus s'analyser séparément.

D'un savoir académique à une exigence de lucidité collective

Que des responsables politiques, des parlementaires, des juristes, des diplomates, des spécialistes de la sécurité et des représentants de la société civile se soient déplacés en nombre en dit long sur un besoin partagé : celui d'un dialogue qui dépasse les cloisonnements disciplinaires habituels pour appréhender les bouleversements internationaux actuels.

Le contexte sécuritaire d'aujourd'hui ne se satisfait plus de réponses classiques. Il appelle du renseignement affûté, une capacité d'anticipation réelle, des institutions robustes, une coopération internationale qui fonctionne effectivement, et une lecture fine des ressorts qui alimentent les menaces émergentes.