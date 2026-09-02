Ile Maurice: Après une seule séance, retour en congé jusqu'au 20 octobre

À peine repris, déjà ajourné. Après environ un mois de pause parlementaire, les travaux de l'Assemblée nationale ont repris ce mardi 1eᣴ septembre. Mais cette reprise aura été de courte durée : à l'issue de la séance, le Parlement a été ajourné au mardi 20 octobre. Les élus bénéficieront ainsi d'une nouvelle interruption de plus de sept semaines.

Selon nos informations, la reprise des travaux était initialement envisagée pour le 13 octobre. Cette date aurait toutefois été écartée en raison du déplacement prévu du Premier ministre, Navin Ramgoolam, à Rodrigues, où il devrait être l'invité d'honneur des célébrations du 24e anniversaire de l'autonomie de l'île. La prochaine séance a donc été fixée au 20 octobre.

Cette nouvelle pause soulève toutefois une question : pourquoi avoir convoqué le Parlement pour une seule séance, ce 1er septembre, alors qu'un congé d'environ deux mois était initialement envisagé après la séance du 4 août ?

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Selon nos informations, le gouvernement comptait profiter de la séance de ce mardi pour présenter en première lecture le très attendu «National Crime Agency Bill». Le texte, particulièrement volumineux et complexe, compterait environ 200 pages. L'objectif était de le déposer avant la longue interruption parlementaire afin de laisser suffisamment de temps aux députés pour l'étudier avant la reprise des débats en octobre.

Le calendrier n'a cependant pas pu être respecté. Des retards dans la finalisation du projet de loi auraient empêché le gouvernement de le présenter à l'Assemblée nationale ce mardi. Selon nos informations, le «National Crime Agency Bill» pourrait néanmoins être présenté au Conseil des ministres dès cette semaine, avant d'être rendu public.

Le calendrier religieux de septembre aurait également pesé dans l'organisation des travaux parlementaires. Le pèlerinage du père Laval aura lieu le mardi 8 septembre, tandis que Ganesh Chaturthi sera célébrée le mardi 15 septembre. Deux mardis marqués par d'importantes célébrations religieuses, alors que les séances parlementaires se tiennent traditionnellement ce jour de la semaine.

Après cette brève reprise du 1eᣴ septembre, les parlementaires devront donc attendre le 20 octobre pour retrouver l'hémicycle.