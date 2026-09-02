Tunisie: Alerte SONEDE - Coupure d'eau dans ces régions demain

1 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable dans la délégation de Sidi Ali Ben Aoun et la zone de Ben Bechir, mercredi 2 septembre 2026.

Selon une correspondance adressée au gouverneur de Sidi Bouzid, ces perturbations sont liées à la réalisation de travaux de maintenance programmés au niveau du puits profond « Ben Bechir 4 ».

La SONEDE précise que l'approvisionnement en eau potable reprendra progressivement dès l'achèvement des travaux.

Les habitants des zones concernées sont ainsi appelés à prendre leurs précautions face à ces perturbations annoncées.

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