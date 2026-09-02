Afrique: Tarente 2026 - Marwa Bouzayani décroche l'or, Rihab Dhahri l'argent

La Tunisienne Marwa Bouzayani a remporté, mardi, la médaille d'or du 3000 m steeplec féminin, dans le cadre des épreuves d'athlétisme des Jeux Méditerranéens qui se déroulent actuellement à Tarente, en Italie.

Sa compatriote Rihab Dhahri a décroché quant à elle la médaille d'argent de la même épreuve.

Bouzayani a couvert la distance en 9:4.28, devançant Rihab Dhahri (9:21.87). La médaille de bronze est revenue à la Française Clara Entresangle (9:22.88).

Grâce à ces deux nouveaux podiums, le bilan de la participation tunisienne aux Jeux de Tarente s'élève désormais à 22 médailles (3 or, 7 argent et 12 bronze).