Tunisie: Eau minérale - Quand les cafés et les salons de thé profitent de la pénurie pour faire flamber les prix

Les vagues de chaleur de cet été ont occasionné des coupures d'électricité qui ont considérablement impacté l'alimentation en eau potable et l'activité des unités de production et de distribution de l'eau minérale en bouteille, créant une pénurie criante d'eau embouteillée.

La hausse record des températures et le manque d'eau ont entraîné une explosion de la demande et un afflux massif et record sur les bouteilles d'eau minérale écoulées sur les circuits de distribution, accentuant la spirale infernale de la pénurie pendant plusieurs semaines.

Les scènes de prise d'assaut des kiosques et des petites épiceries sont devenues quotidiennes avec des centaines de packs d'eau qui s'évaporent en quelques minutes, à peine livrés par les transporteurs chargés de leur distribution.

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Afin de réguler le marché et de renforcer la disponibilité de l'eau embouteillée à l'échelle nationale, les autorités ont multiplié les opérations d'approvisionnement. La semaine passée, le ministère du Commerce a annoncé l'injection de neuf millions de bouteilles de 1,5 et 2 litres dans les circuits de distribution du Grand Tunis, avec une priorité accordée aux grandes et moyennes surfaces ainsi qu'aux grossistes conventionnels. L'objectif affiché étant de renforcer rapidement l'offre et de limiter les risques de rétention et de monopole. L'opération s'est poursuivie avec plus de 1,6 million de bouteilles qui ont été écoulées sur le Grand Tunis le 29 août dernier.

Dans nos archives La "Dakhla du Bac Sport" fait 11 blessés parmi les élèves à ChebbaLe 31 août, une nouvelle mesure adoptée, prévoyant d'écouler trois millions de litres d'eau minérale supplémentaires par jour pendant quatre jours, destinés prioritairement aux grandes et moyennes surfaces de la capitale. Dans certaines enseignes, des quotas ont même été appliqués afin d'éviter que quelques clients ne raflent des quantités importantes au détriment des autres consommateurs.

Si les grandes surfaces bénéficient désormais d'un approvisionnement prioritaire, la situation reste, par contre, beaucoup plus compliquée pour les petites épiceries et les kiosques qui ont de plus en plus de difficultés à se ravitailler en eau minérale, certains n'arrivant même plus du tout à s'approvisionner. Le contraste avec les étés précédents est frappant.

Là où les bouteilles occupaient habituellement une place importante dans les devantures et les réfrigérateurs, elles se font désormais rares. Pour le consommateur, la recherche d'une simple bouteille s'est transformée quotidiennement en véritable parcours du combattant.

Cette pénurie semble, aujourd'hui, faire le bonheur des cafés et salons de thé qui ont flairé les bonnes affaires. Certains établissements ont tout simplement profité de cette situation pour faire exploser les prix allant jusqu'à tripler les tarifs fixés pour les différents formats de l'eau minérale embouteillée.

Une bouteille de 0,5 litre, dont le prix maximal est fixé à 600 millimes, est commercialisée entre 1,2 et 1,8 dinar dans certains cafés. Pour le format d'un litre cinq, plafonné à 850 millimes, le prix d'une bouteille peut atteindre trois dinars, voire quatre dinars, dans certains établissements situés dans des quartiers résidentiels huppés.

Bien que les services de contrôle économique relèvent quotidiennement des centaines d'infractions et dressent de nombreux procès-verbaux, certains de ces espaces semblent encore échapper au contrôle. Jusqu'à quand vont-ils continuer à tirer profit de cette situation au détriment des consommateurs ?