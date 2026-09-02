Tunisie: Artisans porteurs de handicap - Professionnels à part entière

La Galerie de l'information, en plein centre-ville à Tunis, ne désemplit pas toute l'année. Sans exception aucune, nos 24 gouvernorats, du nord au sud, profitent, à tour de rôle, des journées promotionnelles qu'organise, régulièrement, l'Office national de l'artisanat (ONA). Artisans porteurs de handicap, eux aussi, en ont également, profité, afin de faciliter leur insertion économique.

Voulant avoir une part de marché et réaliser leur autonomie, ces artisans à besoins spécifiques ont dû braver toutes les difficultés, déterminés à aller au-delà de leurs limites, faisant preuve d'engagement et de compétence professionnelle. Pour eux, ces journées promotionnelles, comme l'indique son nom, constitue une aubaine à ne pas rater. Car, ils n'ont pas toujours l'occasion de s'exposer auprès d'une clientèle aussi éclectique dans ses goûts et ses choix.

Passionnés pour un métier ancestral

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Cette catégorie d'artisans n'a pas, semble-t-il, les moyens de ses ambitions, d'autant plus qu'elle a du mal à accéder aussi facilement aux salons et foires d'artisanat, à l'échelle nationale et internationale. Leur réserver, ainsi, des stands gratuits, une semaine durant à Tunis, traduit bel et bien la volonté de l'ONA de toucher tous ses professionnels, sur fond de soutien et d'accompagnement, à même de valoriser leurs produits et les aider à faire leur promotion.

D'ailleurs, leurs expositions reflètent leur passion à l'égard d'un métier qu'ils aiment beaucoup. Leur amour cristallisa autour d'un secteur pas comme les autres, cultivant une identité ancestrale qui se transmet de génération en génération et qui évolue, continuellement, au fil des mois et des ans. De leur avis, l'artisanat est l'art de vivre son passé dans le présent, tout en mettant le cap sur les enjeux d'avenir.

Dans nos archives Tunisie : Saisie massive d'une grande quantité de viandes de volaille à Korba« C'est un patrimoine qui appartient à toute la nation, et dont on est appelé à préserver pour assurer sa pérennité », s'exprime un jeune artisan ayant appris le métier depuis son jeune âge. Son rêve est de se voir gagner en notoriété professionnelle sur le marché local et international.

Egalité des chances

Certes, l'ambition est légitime, mais le développement du secteur aurait besoin de fonds et d'investissements pour générer plus d'emplois et des gagne-pains. Ces journées sont si importantes qu'elles leur permettent, également, d'établir des liens relationnels et de conclure, aussi, des contrats de commande, censés booster leurs activités artisanales et améliorer leurs conditions du travail. Cela puise dans le droit des handicapés à se faire connaître et faire connaître leurs produits, en consécration de l'égalité des chances et la discrimination positive.

Cette catégorie d'artisans, est si créative et innovante qu'elle mérite d'occuper la place qui lui revient. Ainsi se traduit le rôle social de l'Etat-providence. Et ce n'est pas tout. Il est temps de lui accorder davantage d'intérêt et gratifier ses activités des incitations financières spécifiques. Fournir un espace entièrement dédié aux artisans porteurs de handicap semble être une première, mais pas la dernière.