Tunisie: Economie de l'attention - Quand l'intimité devient un argument de visibilité - Le culte de l'exhibitionnisme

Entre économie de l'attention, marchandisation de soi et quête de notoriété, les réseaux sociaux redessinent les frontières entre vie privée et espace public.

À l'ère des influenceurs, des créateurs de contenu et des experts autoproclamés en tout genre, les réseaux sociaux ne sont plus seulement des espaces d'expression ou de divertissement. Ils sont devenus de véritables marchés de l'attention, où chaque image, chaque vidéo et chaque moment de vie peut acquérir une valeur en fonction du nombre de vues qu'il parvient à attirer.

En Tunisie comme ailleurs, cette évolution se traduit par une exposition croissante du quotidien, de l'apparence physique et, parfois, de fragments de l'intimité. Stories, « reels », vidéos courtes, publications sponsorisées ou simples clichés de vacances participent à cette nouvelle mise en scène permanente de soi.

Tenues de plage, séances de sport, sorties estivales, moments en famille ou scènes captées dans des espaces privés peuvent ainsi être transformés en contenus destinés à susciter réactions, commentaires et partages. Dans certaines publications, la caméra insiste volontairement sur l'apparence physique ou sur certaines parties du corps, donnant au contenu une dimension qui dépasse parfois la simple présentation d'un produit ou d'un mode de vie.

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L'économie de l'attention, nouveau carburant

Derrière cette évolution, se trouve un mécanisme désormais bien installé : l'économie de l'attention. Dans un univers numérique où des milliers de contenus sont publiés chaque minute, le principal défi n'est plus seulement de produire, mais d'être vu.

L'attention du public est devenue une ressource rare. Une publication capable d'arrêter le défilement de l'utilisateur, de provoquer une réaction ou de déclencher une conversation possède une valeur supérieure aux yeux des algorithmes et, par conséquent, potentiellement aux yeux des annonceurs.

Le fonctionnement est relativement simple : plus un contenu génère des vues, des commentaires, des « likes », des partages ou du temps de visionnage, plus il peut bénéficier d'une visibilité importante. Cette visibilité contribue à renforcer la communauté de l'influenceur et, à terme, son attractivité commerciale.

Le corps, l'apparence, les émotions, les vacances, les relations sociales et même certains moments de vulnérabilité peuvent alors devenir des ressorts narratifs permettant de retenir l'attention.

Quand l'intimité se marchandise

C'est ici qu'apparaît une autre question, plus profonde : celle de la marchandisation de l'intimité.

Dans nos archives Lancement d'une Stratégie nationale pour lutter contre le gaspillage alimentaire en TunisieL'influenceur ne vend pas nécessairement son intimité au sens strict. Il peut toutefois en commercialiser des fragments, en sélectionnant ce qu'il montre, la manière dont il le montre et le moment où il le montre. Une proximité soigneusement construite avec le public devient alors une partie intégrante du produit proposé.

La frontière entre vie personnelle et communication commerciale devient d'autant plus difficile à distinguer que les marques recherchent aujourd'hui des profils capables de créer un sentiment d'authenticité et de proximité. Le consommateur n'est plus simplement confronté à une publicité classique : il découvre un produit au milieu d'un récit personnel, dans l'environnement quotidien d'une personne qu'il suit.

Une tenue, une séance de sport, un séjour touristique ou une routine quotidienne peuvent ainsi devenir le décor d'un placement de produit. L'intimité n'est plus seulement racontée : elle peut devenir un support publicitaire.

Le corps comme outil de captation

Cette logique explique en partie la place considérable accordée à l'apparence physique dans certains contenus. Il ne s'agit pas de considérer toute représentation du corps comme une dérive. Les normes vestimentaires, les rapports au corps et les formes d'expression évoluent naturellement avec les générations et les cultures.

Le problème se situe davantage dans la logique qui peut accompagner certaines mises en scène : lorsque l'apparence devient volontairement un outil destiné à provoquer le clic, le regard ou le commentaire, le corps risque de se transformer en instrument de captation de l'attention.

Dans certains cas, la frontière avec le voyeurisme peut alors devenir ténue. Ce qui était autrefois réservé à un cercle privé peut être exposé à des milliers, voire des millions de personnes. Et plus cette exposition génère de réactions, plus elle est susceptible d'être reproduite.

Une intimité soigneusement scénarisée

Paradoxalement, l'impression d'authenticité constitue l'une des grandes forces du phénomène. L'influenceur donne souvent le sentiment de partager avec son public des moments spontanés de sa vie. Pourtant, cette spontanéité peut être largement construite : choix du cadrage, lumière, tenue, décor, musique, montage et moment de publication participent à l'élaboration d'une image.

Il ne s'agit donc pas nécessairement d'une intimité totalement dévoilée, mais plutôt d'une intimité sélectionnée, scénarisée et mise en récit.

Cette proximité constitue une véritable valeur économique. Plus le public a l'impression de connaître personnellement une personnalité numérique, plus ses recommandations peuvent paraître crédibles. L'influence repose ainsi sur une forme de relation parasociale : une proximité ressentie par le public, alors que la relation demeure essentiellement médiatique.

Le prix de la visibilité

Pour certains créateurs de contenu, cette exposition constitue désormais une activité professionnelle à part entière. Sponsorisations, partenariats, placements de produits, invitations et collaborations commerciales dépendent largement de leur capacité à conserver une audience active.

Dans cette logique, l'image devient une monnaie d'échange et l'engagement une forme de capital. Il faut publier, renouveler les formats, suivre les tendances et surtout éviter de disparaître de l'écran.

Un contenu volontairement provocateur peut ainsi obtenir davantage de visibilité qu'un travail plus élaboré mais moins spectaculaire. Le « buzz » devient alors une stratégie, parfois au détriment de la qualité ou de la profondeur du contenu.

La question est dès lors moins de savoir pourquoi certains influenceurs exposent leur vie que de comprendre pourquoi cette exposition est économiquement récompensée.

Une responsabilité partagée

Il serait toutefois trop facile de faire porter toute la responsabilité sur les créateurs de contenu. Cette économie repose sur plusieurs acteurs : influenceurs, plateformes numériques, annonceurs et utilisateurs.

Les plateformes organisent la circulation des contenus à travers leurs algorithmes. Les annonceurs recherchent les audiences les plus engagées. Les influenceurs adaptent leur production à ce qui fonctionne. Et les utilisateurs, par leurs clics, commentaires, partages et temps de visionnage, alimentent eux-mêmes le système.

Autrement dit, le contenu qui devient viral n'est jamais seulement le produit de celui qui le publie. Il est aussi le résultat d'un mécanisme collectif de sélection de l'attention.

Une société confrontée à ses contradictions

Le phénomène révèle ainsi une contradiction majeure. Les réseaux sociaux permettent de dénoncer l'exposition excessive tout en récompensant simultanément cette même exposition.

Plus un contenu choque, intrigue ou fascine, plus il peut attirer l'attention. Plus il attire l'attention, plus il peut devenir rentable. Et plus il devient rentable, plus la tentation de reproduire la recette est forte.

Cette mécanique contribue progressivement à déplacer les limites du privé et du public. Des comportements autrefois considérés comme personnels peuvent devenir banals une fois intégrés aux codes des réseaux sociaux.

Du partage de soi au spectacle de soi

La véritable question n'est donc pas de condamner les influenceurs, ni de considérer toute exposition du corps ou de la vie personnelle comme problématique. Elle consiste plutôt à s'interroger sur la transformation de l'intimité en ressource économique.

Dans cette nouvelle économie de l'attention, l'influenceur ne vend pas seulement un produit. Il vend une image, un univers, un mode de vie et une proximité avec son audience. Il transforme parfois une partie de son quotidien en récit et ce récit en valeur commerciale.

L'intimité devient alors une matière première parmi d'autres.

Reste une interrogation essentielle : jusqu'où peut-on commercialiser son image sans transformer sa propre vie en spectacle permanent ?

Car derrière la course aux vues, aux abonnés et aux contrats publicitaires se joue une évolution plus profonde de notre rapport au regard des autres.

À force de vouloir capter l'attention, nous risquons peut-être de ne plus seulement regarder des vies mises en scène : nous apprenons progressivement à vivre nous-mêmes sous le regard permanent d'un public.