Tunisie: Jeux méditerranéens de Tarente - Journée prolifique

Journée importante que celle d'hier mardi avec l'athlétisme, le karaté et l'haltérophilie qui étaient favoris pour augmenter l'avoir des Tunisiens au palmarès des médailles. Cela a commencé avec l'haltérophilie qui a vu le revenant Karim Ben Hnia se comporter magnifiquement après une longue interruption de ses activités.

Haltérophilie : médaillé d'argent et de bronze pour Karim Ben Hnia

Karim Ben Hnia, est médaillé d'argent en haltérophilie à l'épaulé-jeté dans la catégorie des -75 kg après avoir soulevé avec succès 186 kg.

Il a aussi remporté la médaille de bronze à l'arraché dans la catégorie des -75 kg après avoir réussi à soulever 151 kg.

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Jawhar Al-Qasmi a terminé, pour sa part, neuvième de la compétition d'arraché dans la catégorie d'haltérophilie des -69 kg après avoir soulevé avec succès 87 kg.

Vent contraire en karaté

Malheureusement, Wafa Mahjoub a été battue en quarts de finale du kumite de karaté (catégorie -61 kg) par la Bosnienne Emina Sipovic sur le score de 3-9.

C'était un véritable vent contraire qui a soufflé sur cette discipline qui nourrissait beaucoup d'espoirs.

En plus de la défaite de Wafa Mahjoub, Anas Ben Hassan a été battu en huitièmes de finale du kumite (-60 kg) par le Turc Burak Ozdemir (4-5).

Il s'est également incliné en repêchage face à l'Algérien Naim Abdel Salam Rouichi (2-4).

Yassine Khalifi, lui, a été battu en huitièmes de finale du kumite (-67 kg) par le Monténégrin Nenad Dulovic (2-0).

Aviron : une médaille de bronze en famille

La médaille de bronze est revenue à Mohammed Al-Karimi et à sa soeur Khadija Al-Karimi en aviron double mixte poids léger en 7'10"25 Un sacre en famille qui sanctionne un effort louable. Le duo tunisien, Hani Sbaïtia et Sara Zmali, a terminé quatrième de la finale d'aviron en double mixte avec un temps de 7'25"36. Ghaith Kadri a, pour sa part, terminé quatrième de la finale d'aviron poids léger en skiff avec un temps de 7'36"69. Yosr Hédhli a, quant à elle, terminé troisième de la finale d'aviron en skiff de catégorie B avec un temps de 8'41"66.