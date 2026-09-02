Tunisie: Prêts sur l'honneur - Le porte-parole de l'ATPME dénonce une circulaire de la Banque Centrale qui limiterait leur application

Abderrazak Houas, porte-parole officiel de l'Association Tunisienne des Petites et Moyennes Entreprises (ATPME), a estimé, dans une publication sur Facebook datée du 2 septembre 2026, que la circulaire émise par la Banque Centrale de Tunisie ( BCT) relative aux prêts et financements sur l'honneur pourrait restreindre l'accès effectif à ce dispositif.

Selon Abderrazak Houas, si le décret n°148 de l'année 2026 ouvre la voie au financement sur l'honneur, la circulaire de la Banque Centrale y ajoute des conditions supplémentaires liées aux politiques et procédures internes des banques. Le porte-parole de l'ATPME cite en particulier l'article 2 de la circulaire, qui précise que l'octroi de ces prêts, tout en respectant les conditions fixées par le décret, demeure soumis aux politiques et procédures internes appliquées par les banques en matière d'octroi de crédits.

Abderrazak Houas relie cette disposition aux prêts accordés dans le cadre de la crise du Covid-19, rappelant que la circulaire de la Banque Centrale laissait alors, selon lui, le pouvoir discrétionnaire final à la banque.

Pour le porte-parole de l'ATPME, la question centrale ne porte plus sur l'existence du texte réglementaire, mais sur la capacité réelle des citoyens et des petites entreprises à bénéficier de ce mécanisme de financement sur l'honneur.

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Pour rappel, le prêt d'honneur est un crédit sans intérêts et sans aucune garantie exigée, financé par une partie des bénéfices des banques (8 %) pour aider les citoyens et les entrepreneurs.