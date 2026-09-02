Tunisie: Haïfa Melliti - Une immersion artistique au coeur de Dar Ya

Du 27 mars au 3 avril 2027, l'artiste franco-tunisienne Haïfa Melliti ouvrira les portes de son univers à l'occasion d'une immersion artistique singulière organisée au coeur de la médina de Tunis, dans l'atmosphère authentique de Dar Ya, une demeure chargée d'histoire et d'âme.

Durant cette parenthèse hors du temps, ses Déesses quitteront pour la première fois l'intimité de son atelier pour investir ce lieu empreint de mémoire et dialoguer avec le patrimoine tunisien.

À travers cette première immersion, Haïfa Melliti souhaite créer une rencontre entre peinture, mélodies, féminin, transmission et approche holistique, mais aussi réunir des femmes venues de différents horizons autour de l'art, de la création et du partage. Une invitation à entrer dans son univers tout en découvrant la richesse de la culture et du patrimoine tunisiens.

Dar Ya, écrin du patrimoine tunisien

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Il existe des lieux que l'on visite, et d'autres que l'on ressent. Dar Ya appartient à ces demeures ou vit l'héritage tunisien.

Nichée au coeur de la médina de Tunis, cette demeure porte la mémoire d'une ville et d'un patrimoine dont chaque détail raconte une histoire. Son architecture, ses matières, ses passages, ses portes, ses patios et sa lumière offrent bien davantage qu'un décor : une atmosphère. C'est précisément cette âme qui a conduit Haïfa Melliti à choisir Dar Ya pour donner naissance à son projet d'immersion artistique.

Pendant plusieurs jours, les oeuvres viendront habiter la demeure sans chercher à en effacer l'identité. Les Déesses rencontreront ses murs, les mélodies accompagneront ses silences et la lumière naturelle transformera le regard porté sur les toiles au fil des heures.

Dar Ya ne sera pas simplement le décor de l'immersion : elle en deviendra l'un des personnages.

Une première sortie de l'atelier hautement symbolique

Cette immersion marquera une étape particulière dans le parcours de Haïfa Melliti : pour la première fois, ses toiles quitteront l'intimité de son atelier pour être réunies et présentées dans le cadre d'une immersion artistique.

Un passage profondément symbolique pour l'artiste, qui a longtemps créé ses oeuvres dans un rapport intime et presque confidentiel à la peinture. Voir aujourd'hui ses Déesses rejoindre une demeure historique au coeur de Tunis représente bien davantage qu'un changement de lieu.

C'est une forme de reconnaissance, mais aussi l'ouverture d'un nouveau chapitre de son parcours artistique.

Les Déesses de Lumière, signature d'un univers singulier

Peintre autodidacte et pianiste intuitive, Haïfa Melliti développe un langage artistique immédiatement identifiable, nourri par sa sensibilité, son parcours et sa formation dans l'univers du soin et des approches holistiques.

Cette recherche de l'équilibre entre le corps, l'âme, les émotions et l'énergie se prolonge naturellement dans ses peintures et ses mélodies. Pour l'artiste, l'art devient lui aussi un espace de reconnexion à soi et à sa lumière intérieure.

Ses oeuvres sont habitées par des figures féminines qu'elle nomme ses « Déesses de Lumière ». Autour d'elles apparaissent lunes, oiseaux, fleurs, regards protecteurs, mains, flammes, touches dorées et symboles inspirés de différentes cultures.

Chaque toile possède son histoire. Chaque symbole porte une intention. Et derrière ces figures se retrouve une même interrogation : comment retrouver la lumière que chaque femme porte en elle ?

La musique constitue le second langage de cet univers. Haïfa Melliti joue et compose au piano de manière intuitive. Ses mélodies prolongent ses peintures et créent un dialogue entre le visible et l'invisible, entre la couleur et le son.

Durant l'immersion, les oeuvres seront accompagnées par les propres compositions de l'artiste, offrant une expérience dans laquelle peinture et musique se répondent.

« Là où les Déesses naissent, la toile chante » : raconter l'histoire derrière les oeuvres

Cette immersion sera également l'occasion pour Haïfa Melliti de présenter son conte, Là où les Déesses naissent, la toile chante, une oeuvre littéraire née dans le prolongement de son univers pictural.

À travers ce récit, l'artiste dévoile l'imaginaire qui accompagne ses créations et donne une voix aux Déesses, aux symboles et aux présences qui habitent ses toiles.

Peinture, musique et écriture deviennent ainsi trois expressions d'un même récit.

Au fil de l'immersion, les participantes seront invitées à découvrir ce qui se cache au-delà de l'image : la naissance de certaines oeuvres, la signification de leurs symboles et le fil invisible qui relie les différentes Déesses entre elles.

Le conte devient alors une passerelle entre l'oeuvre et celle qui la regarde, permettant d'approcher l'univers de l'artiste de manière plus intime, sensible et narrative.

De spectatrices à créatrices : inviter les femmes à peindre

L'un des temps forts de cette immersion sera d'inviter les participantes à prendre elles-mêmes les pinceaux et à créer leur propre Déesse.

Il ne s'agira ni d'un cours académique ni de reproduire le travail de Haïfa Melliti, mais d'ouvrir un espace de création libre où chacune pourra laisser parler sa sensibilité.

Couleurs, formes et symboles deviendront un langage personnel. Chaque femme pourra imaginer une figure qui lui ressemble ou qui représente ce qu'elle souhaite exprimer : sa lumière, sa force, sa liberté, sa douceur ou une part plus intime de son histoire.

Dans l'atmosphère singulière de Dar Ya, entourées des oeuvres et accompagnées par les mélodies de l'artiste, les participantes passeront naturellement de la contemplation au geste créatif.

À l'issue de ce moment, chacune repartira avec sa propre Déesse, trace personnelle et symbolique de l'expérience vécue.

Une manière de donner vie à l'un des messages essentiels de l'univers de Haïfa Melliti : chaque femme porte en elle un espace de création, de liberté et de lumière qui ne demande qu'à s'exprimer.

L'art comme espace de liberté et d'émancipation

Derrière l'esthétique de ses Déesses se trouve également une réflexion plus large sur la place de la femme. Depuis plusieurs années, Haïfa Melliti inscrit son parcours professionnel et personnel dans des projets liés aux femmes, à leur autonomie, à la transmission et à l'entrepreneuriat.

Artiste mais également entrepreneuse dans le domaine de l'esthétique et du bien-être, elle a développé une approche dans laquelle la beauté ne se limite pas à l'apparence, mais devient un chemin vers la confiance, l'autonomie et la reconnexion à soi.

Titulaire d'un doctorat en naturothérapie orienté vers les soins holistiques, elle construit un parcours atypique à la croisée de plusieurs disciplines : l'art, la musique, l'entrepreneuriat féminin et l'approche holistique.

Elle est également investie dans différents réseaux et initiatives à dimension internationale et africaine autour des femmes, de la transmission et de l'entrepreneuriat, une expérience qui nourrit aujourd'hui sa démarche artistique.

Ses Déesses ne cherchent pas à représenter une femme idéale. Elles incarnent plutôt une femme qui retrouve progressivement sa voix, sa liberté, sa force intérieure et sa propre lumière. La lumière devient alors, dans son travail, une métaphore de l'émancipation.

Des femmes de différents horizons réunies à Tunis

L'ambition de cette immersion dépasse la seule présentation des oeuvres.

Haïfa Melliti souhaite réunir des femmes venues de différents horizons et de plusieurs pays, sensibles à l'art, à la culture, au patrimoine, au bien-être et à la transmission.

À travers leur séjour, l'artiste souhaite leur ouvrir les portes de son univers, mais également celles de la Tunisie. La médina de Tunis, son architecture, son artisanat, ses traditions, son histoire et son art de vivre feront partie intégrante de l'expérience.

L'immersion prend alors une dimension supplémentaire : utiliser l'art comme un pont entre les femmes, les cultures et les territoires.

Pour l'artiste franco-tunisienne, il s'agit aussi de participer, à son échelle, au rayonnement d'une Tunisie culturelle, créative et féminine.

Inviter des femmes venues d'ailleurs à entrer dans Dar Ya, à parcourir la médina et à découvrir son héritage permet de créer une rencontre entre création contemporaine, patrimoine et tourisme culturel.

Une artiste entre plusieurs mondes

Le parcours de Haïfa Melliti explique en partie la singularité de ce projet.

Entre la France et la Tunisie, entre entrepreneuriat et création, entre peinture et piano, entre esthétique et approche holistique, elle a progressivement construit un univers dans lequel les disciplines ne sont pas séparées.

Elles se répondent.

Son expérience auprès des femmes nourrit ses peintures. Ses peintures inspirent ses mélodies. Ses mélodies accompagnent ses espaces. Son conte raconte l'histoire de ses créations. Et son attachement à ses racines tunisiennes donne aujourd'hui naissance à cette immersion.

Cette transversalité constitue l'identité même de son travail.

« Je ne souhaite pas seulement présenter mes toiles. Je souhaite créer une rencontre. Entre mes Déesses et Dar Ya, entre les femmes et leur propre lumière, mais aussi entre des femmes venues d'ailleurs et la Tunisie que j'aime, son patrimoine, sa culture et son histoire. Je souhaite également qu'elles puissent prendre un pinceau, créer à leur tour et comprendre que l'art peut être un magnifique espace de liberté. »

Faire rayonner une autre image de la Tunisie

À travers cette initiative, l'artiste souhaite enfin contribuer à mettre en lumière une Tunisie capable de réunir patrimoine, création contemporaine, entrepreneuriat féminin et ouverture internationale.

Une Tunisie que l'on ne découvre pas uniquement à travers ses paysages, mais également à travers ses demeures, ses artistes, ses femmes, sa mémoire et son hospitalité.

Du 27 mars au 3 avril 2027, Dar Ya deviendra ainsi le point de rencontre de plusieurs histoires : celle d'une demeure, celle d'une artiste franco-tunisienne, celle de ses Déesses et celles de femmes venues de différents horizons.

Et pour Haïfa Melliti, cette première sortie de l'atelier possède une portée toute particulière.

Ses Déesses vont quitter le lieu où elles sont nées pour aller à la rencontre du monde.

Elles le feront à Tunis, au coeur de Dar Ya, comme un retour symbolique aux racines avant de poursuivre leur voyage.

Une immersion où l'art ne sera plus seulement exposé, mais vécu , où les participantes ne seront plus seulement spectatrices, mais aussi créatrices où le patrimoine ne sera plus seulement contemplé, mais habité ; et où chaque femme sera invitée, à travers la peinture, le conte et la mélodie, à retrouver sa propre lumière.