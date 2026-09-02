Tunisie: Eau en bouteille - Le ministère du Commerce explique les perturbations de l'approvisionnement

L'approvisionnement en eau en bouteille devrait connaître une nette amélioration et se stabiliser au cours des prochains jours, a indiqué mardi le directeur des recherches économiques au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Samir Khalfawi, qui a expliqué les principales raisons des perturbations enregistrées récemment.

Selon le responsable, la consommation d'eau en bouteille a atteint, au mois de juillet dernier, quatre fois son niveau habituel, sous l'effet notamment de la vague de chaleur record qu'a connue la Tunisie et de la forte hausse de la demande qui en a résulté.

Cette augmentation exceptionnelle de la consommation s'est accompagnée de plusieurs difficultés du côté de la production. Des interruptions de l'activité ont notamment été enregistrées dans plusieurs usines d'embouteillage en raison des coupures d'électricité. À cela s'est ajouté le manque d'approvisionnement en eau du robinet, lié aux coupures répétées, ce qui a contribué à l'épuisement du stock régulateur et à la création d'un écart entre la production et la consommation quotidienne.

Le rythme de production revient à la normale

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Samir Khalfawi a toutefois assuré que toutes les unités d'embouteillage d'eau ont désormais retrouvé leur rythme normal de production.

Le ministère du Commerce a, par ailleurs, demandé aux entreprises concernées d'augmenter leur production au maximum de leurs capacités, y compris en assurant la production durant les journées de samedi et dimanche.

Le responsable s'attend ainsi à une « amélioration importante et une stabilisation de l'approvisionnement au cours des prochains jours ».

Il a également appelé les citoyens à éviter la ruée vers les points de vente et l'achat de grandes quantités d'eau en vue de constituer des stocks à domicile. L'approvisionnement étant assuré quotidiennement, il a affirmé qu'« il n'y aura aucune rupture dans la distribution », tout en soulignant le suivi assuré par les services de contrôle.

Plus de 700.000 litres saisis en août

Sur un autre volet, Samir Khalfawi a indiqué que les services du contrôle économique avaient procédé, au cours du mois d'août, à la saisie de plus de 700.000 litres d'eau en bouteille.

Ces saisies font suite à plusieurs infractions, notamment des augmentations excessives des prix, ainsi que des pratiques de monopole et de spéculation.

La Tunisie compte actuellement 31 unités d'embouteillage d'eau, selon les données de l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie, chargé de superviser le secteur.

10 millions de litres consommés quotidiennement en été

La consommation d'eau en bouteille connaît une forte hausse durant la période estivale. Entre juin et septembre, elle représente environ 40 % de la production nationale annuelle, avec une consommation quotidienne estimée à près de 10 millions de litres.

Durant le reste de l'année, la consommation quotidienne est estimée à environ 7 millions de litres.

Une étude du marché réalisée en mars 2013 avait, par ailleurs, conclu que le consommateur tunisien avait tendance à adopter un « comportement de stockage spontané » vis-à-vis de l'eau en bouteille, en achetant et en stockant d'importantes quantités par crainte d'une éventuelle pénurie.

Selon cette étude, ce comportement pourrait contribuer à accentuer les perturbations de l'approvisionnement.

La même étude avait fait ressortir un taux de satisfaction de 63 % des consommateurs à l'égard de l'eau en bouteille, soit le niveau le plus élevé enregistré par rapport aux autres produits alimentaires.