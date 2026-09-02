Tunisie: BCT - Les crédits bancaires accordés aux entreprises ont augmenté

Les crédits bancaires accordés aux professionnels ont augmenté de 2,199 milliards de dinars au cours du premier semestre 2026, contre une hausse de 1,275 milliard de dinars durant la même période de 2025, cette progression ayant touché différents secteurs à des degrés divers.

Selon la note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale de Tunisie (BCT), le secteur des services a enregistré la plus forte augmentation des financements, avec 1,684 milliard de dinars contre 1,272 milliard de dinars au cours du premier semestre 2025. Il est suivi par le secteur industriel avec une hausse de 414 millions de dinars, contre une baisse de 64 millions de dinars durant la même période de l'année précédente.

Les financements destinés au secteur de l'agriculture et de la pêche ont également augmenté de 101 millions de dinars, contre une hausse de 67 millions de dinars au premier semestre 2025.

En revanche, l'augmentation des financements accordés aux particuliers n'a pas dépassé 108 millions de dinars au cours du premier semestre 2026, contre une progression de 276 millions de dinars sur la même période en 2025.

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Par ailleurs, la note de l'institut d'émission indique que les créances nettes sur l'administration centrale ont atteint, à la fin du mois de juin 2026, environ 69,209 milliards de dinars, enregistrant une hausse modérée de 4,382 milliards de dinars, contre une augmentation de 5,836 milliards de dinars à la fin du premier semestre 2025.

Cette évolution est liée au ralentissement des facilités accordées à l'État pour soutenir le budget, qui ont augmenté de 2,700 milliards de dinars contre une hausse de 3,650 milliards de dinars à la fin juin 2025, parallèlement au ralentissement du rythme d'augmentation du solde des bons du Trésor détenus par les banques, lequel a progressé de 2,449 milliards de dinars contre 3,815 milliards de dinars un an auparavant.

De même, la baisse du compte courant du Trésor de 29 millions de dinars, contre une hausse de 1,362 milliard de dinars au cours de la même période en 2025, a contribué à créer un effet expansif, bien que limité.

Les émissions de bons du Trésor ont atteint, au premier semestre 2026, environ 5,454 milliards de dinars, contre des remboursements de 3,368 milliards de dinars, soit des souscriptions nettes de 2,086 milliards de dinars. À titre de comparaison, les émissions s'élevaient à 8,954 milliards de dinars et les remboursements à 6,359 milliards de dinars à la fin juin 2025, correspondant à des souscriptions nettes de 2,595 milliards de dinars.

Concernant les créances sur l'économie, leur rythme de progression a enregistré une légère amélioration au cours du premier semestre 2026, augmentant de 3 % (soit 3,735 milliards de dinars), contre une hausse de 1,3 % (soit 1,490 milliard de dinars) au cours de la même période de 2025.

Cette évolution s'explique par l'accélération du rythme de croissance du portefeuille titres, qui a progressé de 12,8 % (soit 935 millions de dinars) contre 6,4 % (soit 461 millions de dinars) au premier semestre 2025, ainsi que par la hausse des crédits accordés à l'économie de 2,4 % (soit 2,800 milliards de dinars), contre 0,9 % (soit 1,030 milliard de dinars) un an plus tôt.

Les crédits accordés à l'économie ont notamment été marqués par une augmentation des créances gelées de 1,944 milliard de dinars, contre 2,061 milliards de dinars au cours de la même période de 2025, et des comptes courants débiteurs de 1,573 milliard de dinars, contre 1,187 milliard de dinars.

Enfin, le solde du portefeuille d'escompte auprès des banques a enregistré une baisse moins marquée, atteignant 1,021 milliard de dinars, contre un recul de 2,376 milliards de dinars au cours du premier semestre 2025.