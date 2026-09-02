Tunisie: ATL - Les mises en force bondissent de 22% et portent le bénéfice net à 13,6 MDT au premier semestre 2026

Une hausse de 22% des mises en force, un encours financier moyen en progression de 10% à 698,4 MDT et un résultat net en croissance de 20% à 13,6 millions de dinars : Arab Tunisian Lease ( ATL) affiche des indicateurs en nette amélioration au 30 juin 2026.

Les mises en force dATL ont augmenté de 22% au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente. Cette dynamique commerciale se traduit par un encours financier moyen porté à 698,4 MDT, contre 632,9 MDT un an plus tôt, soit une progression de 10%. Les créances issues des opérations de leasing, nettes de provisions, s'élèvent désormais à 720 MDT, alors qu'elles s'établissaient à 669,6 MDT au 31 décembre 2025.

Cette accélération de l'activité se répercute sur les revenus générés par la société. Les intérêts et revenus assimilés grimpent à 51,1 MDT, contre 46,8 MDT au 30 juin 2025, portant le total des produits de leasing à 52,4 MDT, contre 48,5 MDT un an auparavant. Une fois déduites des charges financières nettes de 21,6 MDT, ces revenus génèrent un produit net de leasing de 33,8 MDT, en progression de 10% par rapport aux 30,6 MDT du premier semestre 2025.

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Ces performances opérationnelles se traduisent directement dans le résultat de la société. Arab Tunisian Lease clôture ainsi le premier semestre 2026 avec un bénéfice net de 13,6 MDT, en hausse de 20% face aux 11,3 MDT réalisés à la même période l'an dernier. Du côté des charges, les frais de personnel progressent à 7 MDT, contre 6,4 MDT au 30 juin 2025, tandis que les dotations nettes aux provisions et le résultat des créances radiées reculent à 2 MDT, contre 2,7 MDT un an plus tôt.