Tunisie: Dividendes des filiales - Délice Holding porte son résultat net à 71,6 MDT

Au terme des six premiers mois de 2026, Délice Holding SA enregistre un résultat net de 71 647 751 dinars, contre 44,8 MDT à fin juin 2025. La hausse du bénéfice intervient alors que les dividendes remontés par les filiales atteignent 70,9 MDT.

Le premier semestre 2026 se solde pour Délice Holding SA par un résultat net de 71,6 millions de dinars, précisément 71 647 751 dinars. Un an auparavant, le bénéfice enregistré à la même échéance s'élevait à 44,8 MDT, soit une progression de près de 60 %.

La structure des revenus explique largement cette évolution. Les dividendes encaissés auprès des sociétés du groupe ont totalisé 70,9 MDT au 30 juin 2026, contre 44,2 MDT au premier semestre 2025.

Cette évolution tient notamment à la contribution de la Société des Boissons du Cap-Bon (SBC), qui a distribué 32,6 MDT sur la période, alors qu'elle n'avait versé aucun dividende durant les six premiers mois de 2025. Les sommes perçues auprès de la Société Tunisienne des Industries Agricoles et Laitières (STIAL) ont également augmenté, de 21,5 à 28,9 MDT.

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Le mouvement n'a toutefois pas été uniforme au sein des participations. Les dividendes provenant de la Centrale Laitière du Cap-Bon (CLC) se sont établis à 7,5 MDT, contre 20,1 MDT un an auparavant.

À ces revenus s'ajoutent les prestations de gestion et d'études réalisées au profit des sociétés du groupe. Les management fees facturés par Délice Holding se sont élevés à 1,9 million de dinars, contre 1,7 million de dinars au 30 juin 2025.

L'ensemble porte les produits d'exploitation à 72,8 MDT, alors qu'ils atteignaient 45,9 MDT à la même période de l'exercice précédent. Face à ces produits, les charges d'exploitation se sont établies à 1,8 million de dinars. Le résultat d'exploitation ressort ainsi à 71 MDT.

Le compte de résultat fait également apparaître 869 000 dinars de produits financiers. Après comptabilisation de 216 000 dinars d'impôt sur les bénéfices et de 32 000 dinars au titre de la contribution sociale de solidarité, le bénéfice net atteint donc 71 647 751 dinars.

Le résultat par action s'établit, pour sa part, à 0,652 dinar, contre 0,816 dinar au 30 juin 2025.

La situation bilancielle fait ressortir un total de 718,9 MDT à fin juin 2026. À fin décembre 2025, ce montant était de 662,8 MDT. Les capitaux propres avant affectation atteignent 642,6 MDT, contre 631,3 MDT à la clôture de l'exercice précédent.

Le capital social n'a pas évolué et demeure à 549,1 MDT. Il correspond à 109,8 millions d'actions, chacune ayant une valeur nominale de cinq dinars.

Les participations du groupe constituent l'essentiel du portefeuille d'immobilisations financières, évalué à 586 MDT au 30 juin 2026. Délice Holding détient notamment 99,81 % de la CLC, 43,01 % de STIAL, 98,73 % de SBC, 99,99 % de Delta Plastic et 33,68 % de la Compagnie Fromagère.

Par ailleurs, les placements financiers sous forme de pensions livrées à court terme atteignent 52,3 MDT à fin juin 2026, contre 32,2 MDT au 31 décembre 2025.

Sur le volet de la distribution, l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2026 a validé l'affectation du résultat de l'exercice 2025. Cette décision prévoit une distribution de dividendes de 60,4 MDT.