Tunisie: Zaghouan - 115 lacs collinaires à entretenir avant la saison des pluies

2 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a souligné la nécessité d'accélérer la réalisation des programmes de curage des oueds et d'entretien des lacs collinaires dans le gouvernorat de Zaghouan, tout en renforçant l'action préventive afin de faire face aux risques d'inondations et d'intensifier les efforts en vue de réussir la prochaine saison agricole.

Lors d'une visite de terrain effectuée mardi dans le gouvernorat de Zaghouan, le ministre a appelé à l'élaboration d'un plan d'action rigoureux, assorti d'échéances précises, pour l'entretien et le curage des ouvrages hydrauliques de la région, qui compte 115 lacs collinaires.

Il a également insisté sur la nécessité d'adopter des solutions urgentes pour surmonter les difficultés rencontrées et achever les travaux programmés dans les meilleurs délais, selon un communiqué publié mardi soir par le ministère de l'Agriculture.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs en prévision de la saison des pluies, de la prévention des risques d'inondations et de la protection des terres agricoles et des zones résidentielles. Elle vise également à suivre les préparatifs de la prochaine saison agricole et la mise en oeuvre de la campagne nationale d'analyses des sols destinés aux grandes cultures.

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