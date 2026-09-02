Congo-Kinshasa: ADECO - Alain Mbaya Kakasu apporte son « soutien indéfectible » au dialogue national prôné par Félix Tshisekedi

Dans une déclaration politique rendue publique ce lundi 31 août 2026 à Kinshasa, l'Alliance des Démocrates Congolais (ADECO) a officiellement salué la vision du Chef de l'État concernant le Dialogue National Inclusif. Le parti, dirigé par Alain Mbaya Kakasu, président national, appelle à une mobilisation générale, particulièrement de la jeunesse, pour la « refondation de l'État ».

Le paysage politique congolais s'anime après le discours magistral du Président de la République, Félix Tshisekedi, prononcé le 25 août dernier. L'ADECO, par la voix de son Président National Alain Mbaya Kakasu, a réagi promptement en publiant une déclaration de soutien qui marque un tournant dans le positionnement des forces politiques face aux enjeux de l'heure.

Une « rupture méthodique » avec le passé

Pour l'ADECO, l'initiative présidentielle ne constitue pas un simple forum de plus, mais une véritable « rupture méthodique » avec les pratiques politiques antérieures, jugées inefficaces. Le parti souligne que la vision actuelle du Chef de l'État se distingue par l'élargissement de l'assiette politique au « peuple souverain primaire ».

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L'objectif affiché est clair : assurer une légitimité accrue et une appropriation collective des recommandations qui découleront de ces assises pour la reconstruction du pays, la paix et l'intégrité territoriale.

Un appel à l'opposition et à la jeunesse

La déclaration de l'ADECO se veut également un appel au rassemblement. Le parti exhorte la jeunesse congolaise à devenir l'acteur principal de ce dialogue.

Plus incisif, Alain Mbaya Kakasu s'adresse à l'opposition dite « républicaine ». Il l'invite à une « participation intelligente » et à une lecture lucide de la situation actuelle, tout en fustigeant ce qu'il qualifie de « déclarations paranoïaques ». Selon l'ADECO, la place de l'opposition se trouve au sein de ce « vivier d'étreinte créatrice » pour bâtir un Congo nouveau et prospère.

La main tendue vers les groupes armés

Le volet sécuritaire n'est pas en reste. Dans sa déclaration, l'ADECO adopte une position ferme mais ouverte. Tout en dénonçant ceux qui ont choisi « les armes, le sang et la balkanisation », renvoyant symboliquement ces derniers vers Doha, le parti relaie la main tendue du Président de la République.

L'ADECO exhorte ainsi les membres des groupes armés qui souhaiteraient se repentir à saisir cette opportunité pour réintégrer la communauté nationale.

Conclusion et perspectives

Signée à Kinshasa le 31 août 2026, cette prise de position de l'ADECO renforce le camp présidentiel dans sa démarche de dialogue. En mettant l'accent sur la « renaissance de la République », le parti d'Alain Mbaya Kakasu se positionne comme un pilier du soutien à la vision globale et inclusive de Félix Tshisekedi pour le développement de la République Démocratique du Congo.

César Nkangulu

DECLARATION POLITIQUE DE L'ADECO EN RAPPORT AVEC L'ADRESSE DU CHEF DE L'ETAT A LA NATION SUR LE DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF DE CE 25/08/2026

Après un long débat dans la société sur le dialogue national inclusif, l'honneur est revenu au Président de la République Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, l'initiateur en ce 25 août 2026, au cours d'un discours magistral d'en définir la vision, la charpente et le management.

Le changement de vision de gestion politique, justifie la rupture méthodique d'avec les sentiers bâtis d'autres fois avérés inefficaces.

En lieu et place du corps politique seul, l'assiette est élargie au peuple souverain primaire, pour étendre la légitimité et l'appropriation des recommandations qui concourent à la refondation de l'Etat.

L'ADECO félicite, approuve et apporte son soutien indéfectible à la grande vision que porte le Président de la République sur la renaissance de la République qu'il veut globale, totale et inclusive pour la construction de l'Etat, de la paix, de l'intégrité territoriale et du développement.

L'ADECO appelle le peuple congolais et surtout la jeunesse à prendre une part active à ce dialogue pour s'en approprier et en être acteur principal.

Par ailleurs, l'ADECO lance un vibrant appel à l'opposition républicaine d'en faire une bonne lecture, pour une participation intelligente que de faire des déclarations paranoïaques.

La place de l'opposition est consignée dans ce vivier d'étreinte créatrice d'un Congo nouveau, prospère, uni et développé.

Quant à ceux qui ont choisi les armes, le sang et pensé à la balkanisation du pays, DOHA est leur terrain de prédilection.

L'ADECO exhorte ceux d'entre eux, qui auront choisi la repentance de saisir la main tendue du Président de la République, afin de réintégrer la communauté nationale.

A bon entendeur salut.