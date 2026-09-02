Congo-Kinshasa: Suivi et digitalisation des instruments de traçabilité FERI-AD-FERE - L'OGEFREM et PADS Corporation lancent la plateforme numérique SYGREM

Dans un partenariat public-privé entre l'Office de Gestion du Fret Multimodal OGEFREM, représenté par son Directeur Général Monsieur Olivier Tshibola Mukuma et la Société PADS Corporation S.A.R.L, par Monsieur Yannic Elola Directeur Général, le Vice-Premier Ministre, Ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a officiellement lancé la plateforme numérique SYGREM (Système de Gestion des Redevances Multimodales). Ce Système a pour objet d'assurer le suivi et la digitalisation des instruments de traçabilité de la Fiche des Renseignements à l'Importation FERI- l'Attestation de Destination AD et la Fiche des Renseignements à l'Exportation FERE.

La cérémonie solennelle de lancement officiel a eu lieu, le mardi 01 septembre 2026, au Fleuve Congo Hôtel en présence d'un Représentant de la Première Ministre Cheffe du Gouvernement, des Représentants des Ministères des Finances, de l'Economie Nationale, du Portefeuille, de la FEC, des Opérateurs économiques et entreprises du portefeuille : DGDA, OCC, SEGUSE du Commerce Extérieur ainsi que des cadres de l'Ogefrem.

SYGREM constitue un véritable levier économique. Il sera exploité en partenariat entre Ogefrem et PADS Corporation S.a.r.l et va apporter des innovations au nombre desquelles : la géolocalisation de l'ensemble de la cargaison de bout en bout ; le paiement en ligne ; la centralisation des recettes dans les comptes bancaires OGEFREM dédiés.

Dans son mot de circonstance devant sa tutelle, le patron de l'OGEFREM reconnait que le succès de ce projet dépendra de l'efficacité et de la détermination de deux parties Ogefrem et PADS Corporation à remplir correctement leurs obligations réciproques fixées à l'article 4 du contrat de collaboration notamment, à la souscription exclusive de la FERI, FERE et AD via la plateforme SYGREM ; l'interconnexion des intervenants du Système Sygrem ; la prise en charge des données du Système de suivi des cargaisons existantes ; la maintenance régulière de ce système d'exploitation.

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A tout Seigneur tout honneur, le DG de l'Ogefrem a rendu un vibrant hommage au Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision de la digitalisation de l'ensemble des activités des organes de la République. A l'ensemble du gouvernement qui est conduit par Madame Judith Suminwa Première Ministre Cheffe du Gouvernement, le numéro un de l'Office a présenté sa totale gratitude pour avoir gardé allumée cette vision.

Il s'en voudra à ne pas saluer avec fond de gratitude, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo sa tutelle directe, qui a l'honneur de superviser ce processus en présidant chaque fois que besoin, les séances de travail en tripartite.

Plus rassurant, le premier d'entre les hauts cadres de l'Ogefrem note que Sygrem présente des atouts majeurs pour l'intérêt de la République sur le volet maximisation des recettes, juguler la fraude et s'approprier l'ensemble des opérations liées à la gestion du Fret, l'un des instruments de souveraineté.

Perspectives

L'Ogefrem qui est un bras séculier du gouvernement en matière de gestion du fret Multimodal plaide auprès du gouvernement aux fins d'obtenir le concours efficient devant lui permettre de réaliser avec promptitude toutes les missions qui lui sont confiées par la République, conformément aux articles 4 et 5 du Décret n°09/63 du 03/12/2009 fixant ses statuts.

Cap vers 2027. L'Ogefrem attend actionner le début des travaux du Port Sec de Kasumbalesa, l'érection des aires de stationnement sur l'axe MUANDA-BOMA-MATADI-KINSHASA et bien d'autres projets retenus à travers l'ensemble de la République. Il s'agit entre autres, des centres de groupage, las parcs à bois, les parcs à véhicules, les Aires de stockage, les entrepôts, l'acquisition des unités mobiles de désengorgement sur les axes routiers à trafics intenses où transite le fret congolais.

Levier d'intégration et de la croissance économique

Pour sa part, Yannic Olela, DG de PADS Corporation a lui aussi, mis en exergue la vision du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi qui stipule : « Faire du numérique congolais, un levier d'intégration et de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social ».

Ainsi, son entreprise prend l'engagement de moderniser le secteur de transport en interconnectant des entités et organes de transport multimodal dans le domaine de commerce extérieur et maritime international afin d'éradiquer la fraude dans ce secteur.

Il est annoncé la Construction d'une DATA CENTER au Ministère des Transports où seront logées toutes les données de la RDC. Il remercie le VPM Jean-Pierre Bemba pour son accompagnement et croit fermement que ce partenariat va aider la RDC d'aller vers sa croissance, vers la distribution des informations et la stabilité économique.

Ce système va donner la possibilité à l'importateur et à l'exportateur de suivre la traçabilité de bout en bout leurs marchandises a-t-il conclu.

Alerte

Avant de déclarer lancée la plateforme SYGREM, le VPM des Transports, Voies de Communication et Désenclavement Jean-Pierre Bemba invite les deux parties prenantes à une attention soutenue et à rester particulièrement vigilantes pour ne pas faire entrer au pays des cargaisons non déclarées, insuffisamment documentés ou soustraites au mécanisme officiel de traçabilité. L'on ne saura tolérer que les mécanismes mis en place soient détournés à d'autres fins contraires à l'intérêt général de la nation a-t-il martelé. Il en appelle enfin, à la vigilance et la responsabilité de l'OGEFREM et PADS Corporation et l'ensemble des intervenants dans la chaine logistique de commerce maritime internationale. Car, a-t-il poursuivi, le succès de Sygrem dépendra de la discipline collective et de la réelle coopération institutionnelle et des règles professionnelles établies.