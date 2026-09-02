Congo-Kinshasa: André-Alain Atundu Liongo - Le profil d'un homme d'État pour conduire le dialogue de la refondation de la République

Dans un contexte où la République démocratique du Congo est appelée à écrire une nouvelle page de son histoire à travers le dialogue pour la refondation de l'État voulu par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la question du profil de la personnalité appelée à conduire un tel processus revêt une importance capitale. L'expérience, la crédibilité, la maîtrise des questions sécuritaires, la connaissance des institutions et la capacité à dialoguer avec toutes les sensibilités politiques constituent des atouts indispensables.

Parmi les personnalités qui répondent à ces exigences figure André-Alain Atundu Liongo, un homme d'État dont le parcours exceptionnel traverse plusieurs décennies de l'histoire politique et institutionnelle de la République démocratique du Congo.

Né en septembre 1948 à Kisangani, licencié en droit et formé également en philosophie, André-Alain Atundu Liongo s'est construit une réputation d'intellectuel, de diplomate et de stratège des questions de sécurité. Son parcours est marqué par une remarquable continuité au service de l'État, au-delà des alternances politiques.

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Sous le Maréchal Mobutu Sese Seko, il fut le dernier Administrateur général du Service national d'intelligence et de protection (SNIP), une fonction qui exigeait une parfaite maîtrise des enjeux de sécurité nationale, de stabilité institutionnelle et de diplomatie stratégique. Après le changement de régime, il continua à servir la République sous le Président Laurent-Désiré Kabila, démontrant ainsi que son expertise dépassait les clivages politiques pour répondre avant tout aux intérêts supérieurs de l'État.

Son expérience ne s'est pas limitée aux services de renseignement. André-Alain Atundu Liongo a également représenté la République démocratique du Congo comme ambassadeur, notamment au Rwanda et en Belgique. Ces responsabilités diplomatiques lui ont permis de développer une fine connaissance des relations internationales, de la médiation politique et de la gestion des crises dans un environnement régional particulièrement complexe.

Au fil des années, son engagement politique s'est également affirmé. Ancien porte-parole de la Majorité présidentielle sous le Président Joseph Kabila, il a rejoint en 2023 l'Union sacrée de la Nation, soutenant ainsi la vision du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président de la Convention pour la Démocratie et la République (CDR), il continue de participer au débat politique avec une approche privilégiant les institutions, le dialogue et la stabilité.

La reconnaissance de son expertise est illustrée par sa nomination, en juin 2025, comme expert en matière de sécurité au cabinet du Conseiller spécial du Chef de l'État en charge des questions de sécurité. Cette fonction témoigne de la confiance renouvelée placée en son expérience pour accompagner les plus hautes autorités de la République sur les questions stratégiques.

Dans la perspective du dialogue national consacré à la refondation de l'État, plusieurs observateurs estiment qu'un tel exercice nécessite une personnalité capable de parler à toutes les composantes de la nation, de comprendre les réalités historiques du pays et d'inspirer confiance aux différents acteurs politiques et sociaux.

À cet égard, André-Alain Atundu Liongo présente un profil singulier. Son expérience des institutions, sa connaissance des mécanismes de sécurité, son vécu diplomatique, son parcours politique transversal ainsi que sa longue carrière au service de l'État lui confèrent une légitimité particulière dans les processus de concertation nationale.

Habitué à gérer des dossiers sensibles, rompu aux négociations discrètes et aux équilibres institutionnels, il dispose d'une vision stratégique susceptible de contribuer à rapprocher les positions et à favoriser un dialogue orienté vers des solutions durables.

Sans préjuger de la décision qui revient exclusivement au Président de la République, le parcours d'André-Alain Atundu Liongo apparaît comme celui d'un serviteur de l'État ayant accumulé une expérience rare dans les domaines de la sécurité, de la diplomatie et de la gouvernance. Dans une période où la République démocratique du Congo recherche des hommes capables de rassembler plutôt que de diviser, son profil figure parmi ceux qui pourraient apporter une contribution significative à la réussite d'un dialogue national destiné à renforcer les institutions et à consolider l'unité du pays.

Plus qu'un homme politique, André-Alain Atundu Liongo incarne, pour nombre d'observateurs, une mémoire institutionnelle vivante et une expertise acquise au contact des différentes étapes de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. C'est cette richesse d'expérience qui nourrit aujourd'hui les réflexions sur les profils susceptibles d'accompagner le Chef de l'État dans l'ambitieux chantier de la refondation de l'État.