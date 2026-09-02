Sénégal: Un accord entre le pays et le FMI pour un programme triennal d'environ 1 240 milliards de francs CFA

Dakar — Le gouvernement sénégalais et le Fonds monétaire international (FMI) ont déclaré, mardi, à Dakar, être parvenus à un accord technique ouvrant la voie à la mise en oeuvre d'un programme économique et financier de 2,2 milliards de dollars américains (environ 1 240 milliards de francs CFA), dans le but de redresser les finances publiques et de relancer l'économie du Sénégal.

"Le Sénégal et le Fonds monétaire international ont conclu un accord technique ouvrant la voie à un programme économique et financier de 2,2 milliards de dollars destiné notamment à soutenir la relance de l'économie et une gestion plus rigoureuse des finances publiques" du pays, a annoncé le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, lors d'une conférence de presse.

"Le gouvernement a défini ce programme pour apporter des réponses aux préoccupations des populations", a ajouté M. Diba.

Le programme servira en même temps à "la relance de l'économie, [à une] gestion rigoureuse des finances publiques et [à] la réalisation de nos ambitions de développement", a-t-il dit.

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"Les autorités sénégalaises et les services du FMI sont parvenus à un accord au niveau des services sur les principales politiques économiques qui pourraient sous-tendre un accord de trente-six mois au titre de la facilité élargie de crédit d'un montant d'environ 2,2 milliards de dollars", déclare le FMI.

Une croissance forte, durable, inclusive et créatrice d'emplois

L'accord prévu servira à "appuyer le programme de réformes économiques et financières des autorités pour la période 2026-2029", ajoute le Fonds monétaire international dans un communiqué.

"L'accord reste soumis à l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI. Il nécessite, par ailleurs, la mise en oeuvre de mesures correctrices [...] avant l'approbation par le conseil d'administration", précise l'institution financière.

Elle signale que l'accord "requiert également la réception des assurances de financement nécessaires de la part des partenaires du Sénégal".

Selon Cheikh Diba, l'accord technique conclu au terme du séjour d'une mission du FMI à Dakar ouvre "une nouvelle dynamique" des relations qu'entretiennent les deux parties.

Le gouvernement sénégalais cherche, dans les négociations avec le FMI, à "rétablir progressivement son équilibre budgétaire, [à] améliorer le profil de la dette publique et [à] restaurer durablement les marges de financement de l'État, sans compromettre les fondamentaux de la croissance", a expliqué le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan.

Le programme économique et financier prévu entre le Sénégal et le Fonds monétaire international va soutenir les réformes économiques structurelles du pays en faveur d'une croissance forte, durable, inclusive et créatrice d'emplois, d'après lui.

"Informations erronées"

L'économie sénégalaise est demeurée résiliente, car elle a réalisé une croissance de 6,7 % en 2025, après la première année de production pétrolière du pays, signale le FMI.

Il salue la détermination des autorités du Sénégal à remédier aux vulnérabilités relatives aux "informations erronées", concernant la dette du pays et le déficit public.

L'ex-président de la République, Macky Sall, a nié la publication d"'informations erronées" relatives à l'économie et aux finances publiques du pays qu'il a dirigé pendant douze ans.

Des fonctionnaires du FMI ont séjourné au Sénégal, sous la conduite de Mercedes Vera Martin, du mercredi 19 août au mardi 1er septembre.

Le but de leur séjour était de poursuivre les discussions en vue d'une convergence de vues avec les autorités du pays.

À la fin de leur séjour, ils affirment avoir rencontré plusieurs personnalités sénégalaises, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, et le premier président de la Cour des comptes, Abdoul Madjib Guèye.