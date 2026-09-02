Sénégal: Un consultant alerte sur la vulnérabilité climatique de l'économie sénégalaise

1 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par .ADE/HB/ADL/ASB/AB

 Le Sénégal, pays sahélien, demeure fortement exposé aux aléas climatiques imprévisibles dans ses principaux secteurs économiques, a prévenu, mardi, le journaliste et consultant en environnement, Moustapha Sène.

"Le Sénégal pays côtier doté d'une large frange maritime ouverte sur l'océan Atlantique, présente une grande vulnérabilité au changement climatique, particulièrement dans les zones basses du littoral", a-t-il dit.

M. Sène intervenait lors d'un atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias et des créateurs de contenus sur la communication environnementale.

Cette rencontre de deux jours (31 août-1er septembre) est organisée à Ndangane (Fatick, centre), par l'ONG Wetlands international Afrique-Côte occidentale et Golfe de Guinée, en partenariat avec l'organisation BirdLife, et avec l'appui de l'Initiative internationale pour le Climat (IKI).

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"Sur le littoral sénégalais, diverses études prévoient une inondation des zones estuariennes, la disparition de l'écosystème de mangrove ainsi que de la disparition d'importantes portions de plages sableuses", a souligné Moustapha Sène.

Dr Moustapha SèneIl a ajouté que l'absence de coordination des aménagements antiérosifs du littoral accentue les menaces sur les biens et la sécurité des acteurs économiques.

Selon lui, cette dégradation des écosystèmes marins est à l'origine de la baisse drastique des ressources halieutiques et des rendements des acteurs du secteur de la pêche.

Il a indiqué que les zones humides sont parmi les biotopes les plus menacés, principalement par le drainage, la mise en valeur des terres, la pollution et la surexploitation des espèces marins.

Moustapha Sène rapporte par ailleurs qu' une étude conjointe de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UEMOA/UICN) révèle que le littoral et l'écosystème de mangrove, des habitats essentiels pour les oiseaux, et de nombreuses espèces menacées (reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés), subissent un recul causé par le changement climatique et les activités humaines.

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