Sénégal: Bourses de sécurité familiale - L'enveloppe va doubler à partir de 2027 (Ministre)

Le gouvernement sénégalais prévoit de doubler à partir de 2027 l'enveloppe consacrée aux bourses de sécurité familiale, qui devrait passer de 70 à 140 milliards de francs CFA, a annoncé mardi le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.

"À compter de 2027, l'enveloppe consacrée aux bourses de sécurité familiale sera doublée, passant de 70 milliards à 140 milliards de francs CFA, tandis que le nombre de familles bénéficiaires passera de 500 000 à plus de 1 million de ménages ", a-t-il dit au cours d'une déclaration à la fin de la mission du FMI au Sénégal.

Cette mesure s'inscrit, selon lui, dans la volonté du gouvernement de faire de la protection des populations vulnérables l'un des principaux objectifs du nouveau programme économique et financier envisagé avec le Fonds monétaire international.

Cheikh Diba a insisté sur le fait que la réforme des subventions publiques ne pourrait réussir sans un renforcement substantiel des mécanismes de protection sociale.

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"Les ressources dégagées grâce à un meilleur ciblage des aides publiques devront permettre de renforcer l'accompagnement des populations fragiles, d'élargir la couverture des programmes sociaux et d'améliorer l'identification des ménages ayant le plus besoin de la solidarité nationale" , a-t-il indiqué.

Le ministre a également annoncé que les dépenses sociales constitueraient une priorité budgétaire au cours des trois prochaines années.

Cheikh Diba a assuré que le paiement des bourses de sécurité familiale serait effectué entre fin septembre et le mois de novembre, à l'approche de la rentrée scolaire.

Selon lui, le gouvernement estime que le redressement budgétaire doit aller de pair avec la justice sociale et ne pas se traduire par un affaiblissement de la cohésion nationale.