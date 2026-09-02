Sénégal: Des kits alimentaires distribués à 20 daaras basés à Touba

Touba — Vingt daaras (écoles coraniques) ont bénéficié, mardi à Darou Tanzil, un quartier de la ville de Touba, d'un don de kits alimentaires remis par la Société africaine de raffinage (SAR), en partenariat avec le Conseil national de développement de la nutrition (CNDN), a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle porté par le Conseil national de développement de la nutrition.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Ndame, Djidiack Kital, du directeur général de la SAR, Mamadou Abib Diop, du secrétaire exécutif du Conseil national de développement de la nutrition, le docteur Mbaye Sène et les bénéficiaires.

M. Kital a magnifié cette collaboration et appelé les entreprises présentes à Touba à renforcer leur engagement en faveur de l'éducation et de la petite enfance.

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Le directeur général de la SAR, Mamadou Abib Diop, a expliqué que ce geste de solidarité vise à combiner la performance financière de l'entreprise de raffinage à une "performance sociale ou sociétale".

Il a rappelé que les daaras constituent des espaces de transmission de savoirs et de valeurs.

M. Diop a précisé que la distribution de ces kits ne constitue qu'une "première étape" de sa responsabilité sociétale d'entreprise. Selon lui, la SAR, envisage aussi une amélioration de l'employabilité des apprenants.

Le secrétaire exécutif du CNDN a indiqué que ce projet d'assistance est financé à 100 % par la SAR. "Il vise au-delà de la distribution de kits, la formation des acteurs des daaras sur des modules liés à la nutrition", a ajouté Mbaye Sène.

Le projet cible au total 30 daaras dont vingt à Touba et 50 ménages vulnérables.

Les bénéficiaires ont été sélectionnés avec l'appui de la direction des daaras du ministère de l'Éducation, sous la supervision de l'Administration territoriale.

Saluant ce geste de la SAR et du CNDN, les bénéficiaires estiment qu'il contribue à l'amélioration de l'alimentation des bénéficiaires.

Plusieurs intervenants ont appelé aussi à une mobilisation accrue des entreprises afin d'accompagner les efforts de l'État dans la prise en charge des besoins des daaras.