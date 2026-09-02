Sénégal: La DEGAR salue la mémoire de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara et Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass

Dakar — La Délégation générale aux Affaires religieuses (DEGAR) a salué, mardi, la mémoire de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, Calife général des Khadres, rappelé à Dieu dimanche, et de Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass, frère cadet du Calife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, décédé lundi.

"Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara, par sa sagesse, son dévouement et son engagement constant au service de la communauté khadre, a profondément marqué la Oumma islamique. Son oeuvre, sa spiritualité et son attachement à l'unité et à la fraternité continueront d'inspirer les générations futures", lit-on notamment dans un communiqué parvenu à l'APS.

S'agisant de Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass, "issu d'une illustre famille religieuse et spirituelle", la DEGAR souligne qu'il a contribué, par son engagement et son dévouement, au rayonnement de la cité religieuse de Médina Baye.

D'après le communiqué, l'attachement du défunt à la foi et son amour du prochain resteront gravés dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Réitérant ses "sincères condoléances" aux familles des défunts, à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble des fidèles et des communautés religieuses affectés par la disparition des deux religieux musulmans, la DEGAR invite l'ensemble des fidèles "à perpétuer les valeurs de foi, de fraternité, d'unité et de paix auxquelles ils ont consacré leur vie".