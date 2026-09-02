Sénégal: Le district sanitaire de Bakel a enregistré près de 500 cas de paludisme entre mai et juillet (Médecin)

Bakel — Le district sanitaire de Bakel (est) a enregistré 493 cas de paludisme entre les mois de mai et juillet 2026, marqués par une hausse progressive au cours de cette période, a appris l'APS de source sanitaire.

"En 2026, on a enregistré des cas de paludisme au niveau du district. Au mois de mai on a notifié 3 cas, en juin 40 cas et 450 cas au mois de juillet", a affirmé Dr Momar Sarra Ndiaye, médecin au Centre de santé de Bakel.

Dans un entretien avec l'APS, il a précisé que ces cas sont enregistrés entre les vingt-quatre postes de santé du district sanitaire, soulignant que la plupart des cas notifiés sont hors zone.

"C'est des personnes qui ne résident pas au niveau de Bakel. La plupart des cas viennent de la Mauritanie, du Mali où de la région de Matam", a t-il fait savoir.

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Depuis fin juillet, le district a entamé la campagne d'administration en masse de médicaments (AMM) palu 2026. Une campagne qui se déroule dans une intervalle de six semaines pour protéger la population en cette période de forte transition.

"La saison des pluies est une période de forte transition de paludisme, raison pour laquelle, nous sommes dans la campagne d'administration de masse de médicaments. Il faut savoir que par rapport à cette campagne, l'administration de masse ne vous protège pas pour toute la saison, mais plutôt pour six semaines d'où l'intervalle qui sépare les passages", a-t-il expliqué.

Aprés le premier passage de la campagne de l'AMM (27 juillet au 1er août), le deuxième est prévu du 7 au 11 septembre. Elle concerne toute la population de plus de 3 mois, sauf les femmes enceintes et les personnes atteintes des maladies aiguës.

"J'aimerais rappeler à la population de ne pas prendre seulement les médicaments et laisser les autres moyens de lutte contre le paludisme à avoir dormir sous une moustiquaire imprégnée, éliminer les sites larvaires et savoir les signes d'alerte", a suggéré Docteur Ndiaye.

La région de Tambacounda reste encore dans la "zone rouge" dans la lutte contre le paludisme, mais le district sanitaire de Bakel est dans la zone de préélimination de cette maladie, a t-il souligné.

"Depuis le début de la campagne en 2024, on voit une baisse des cas, contrairement aux années passées. Nous sommes actuellement dans la zone préélimination", a t-il fait savoir, saluant l'intérêt et la mobilisation de la population dans la prise des médicaments.