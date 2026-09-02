Sénégal: Plus de 300 dossiers traités par la Commission de protection des données personnelles au premier trimestre 2026 (Officiel)

La Commission de protection des données personnelles (CDP) a annoncé avoir traité rois cent dix-sept (317) dossiers, dont deux cent quatre-vingt-six (286) déclarations et trente et une (31) demandes d'autorisation, au premier trimestre de l'année 2026.

Dans le rapport transmis mardi à l'APS, elle ajoute avoir délivré, entre autres, deux-cents récépissés de vidéosurveillance à des établissements, sur un total de 283.

Une demande de récépissé portant sur un système de vidéosurveillance pour automobile a été rejeté, a-t-elle indiqué, sans préciser le motif.

"La Commission a, en outre, reçu et traité neufs plaintes et un signalement", lit-on dans le rapport trimestriel.

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Au cours de la même période couvrant les mois de janvier, février et mars, la CDP affirme également avoir effectué, à la suite d'une plainte, une mission de contrôle inopinée sur décision de la session plénière, auprès de l'agence Digicommunication International.

Au sortir de cette visite faite le 12 mars dernier, la CDP a ordonné la désinstallation totale de la caméra de vidéosurveillance de la salle de réunion de cette structure de communication digitale et de web marketing et la formalisation de l'exercice des droits du personnel.

La Commission de protection des données personnelles, autorité administrative indépendante, instituée par la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008, est chargée de vérifier la légalité de la collecte et du traitement des données personnelles des Sénégalais et de s'assurer que toutes les précautions sont prises pour qu'elles soient sécurisées.