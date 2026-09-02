Sénégal: A Ndiassane, Mouhamadou Makhtar Cissé prône la cohésion et l'engagement au travail

Ndiassane — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a appelé, mardi au renforcement de la cohésion nationale et invité la jeunesse du pays au travail.

"Sans unité rien n'est possible. Sans unité, nous échouons dans toutes nos entreprises. L'union fait la force et, c'est la religion qui facilite cette unité", a-t-il dit, lors de la cérémonie officielle de la 143-ème édition du Gamou de Ndiassane, placée sous le thème "L'éthique prophétique face aux crises contemporaines".

Mouhamadou Makhtar Cissé a souligné que l'unité fait partie intégrante des enseignements du prophète Mouhamed (PSL) et a prôné le dialogue des religions, qu'il considère comme "le fondement du Sénégal" est "son identité".

Il a rappelé que le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor (1960-1980), qui était chrétien de confession, avait gouverné le Sénégal, un pays à majorité musulmane, pendant presque deux décennies et que son successeur, Abdou Diouf (1981-2000), un musulman, a eu comme épouse une chrétienne.

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Pour le ministre, ces exemples symbolisent l'unité du pays qui transcende les appartenances confessionnelles.

"Ni les confessions religieuses, ni les +tarikhas+ [confréries musulmanes] ne peuvent diviser les citoyens", a-t-il affirmé.

"Nous devons continuer dans l'unité, la parenté, tout en dialoguant, car c'est la carte postale du Sénégal qui peut produire des résultats, rassurer le peuple, les jeunes dans un contexte difficile", a-t-il dit.

Aux jeunes, il a recommandé le travail, la discipline, l'instruction et la recherche du savoir, soulignant qu'un "pays se construit par le travail, avec l'apprentissage de divers métiers".

Le ministre de l'Intérieur a également tenu à faire prendre conscience à la jeune génération que "le Sénégal dispose de tout ce qu'il faut pour se développer".