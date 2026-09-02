Sénégal: Installation et prise de service de cadres internationaux de la CONFEJES

Dakar — La Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie (CONFEJES) a procédé, mardi, à Dakar, à l'installation officielle et la prise de service de cadres internationaux dans le cadre de leur mission de "servir, soutenir et accompagner la jeunesse de l'ensemble de l'espace francophone", a constaté l'APS.

"L'évènement qui nous réunit concrétise notre démarche continue de consolidation et de renforcement de nos équipes pluridisciplinaires, guidée par une ambition unique et fondamentale : mieux servir, soutenir et accompagner la jeunesse de l'ensemble de l'espace francophone", a notamment déclaré Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi, secrétaire générale de la CONFEJES, lors de la cérémonie d'installation.

Selon elle, les cadres doivent réaliser à quel point la mission qui est la leur est cruciale et qu'ils doivent faire montre de rigueur, de déontologie, d'éthique pour pouvoir continuer à mettre en oeuvre la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie.

"Notre action commune repose sur l'alignement harmonieux entre les visions politiques des ministres et la mise en oeuvre opérationnelle de projets concrets à fort impact", a-t-elle ajouté.

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La secrétaire générale de la CONFEJES a souligné que les cadres qui viennent d'être installé héritent dès à présent d'une mission "noble, exigeante et essentielle : celle de traduire en actes concrets, mesurables et durables les orientations et les ambitions stratégiques fixées par notre plus haute instance, la Conférence ministérielle".

"Vos compétences reconnues, votre expérience avérée et votre dévouement seront les principaux piliers sur lesquels reposera le succès de nos initiatives communes dans les années à venir", a-t-elle dit à l'endroit des nouveaux cadres.

Selon Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi, les programmes majeurs de la CONFEJES portent notamment sur le soutien à l'entreprenariat des jeunes à travers le Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes (PPEJ), la promotion active de l'Education physique et sportive (EPS) et le développement du sport comme vecteur de santé, de cohésion sociale et de paix.

Elle a également indiqué qu'il a fallu, "compte tenu du contexte international préoccupant, nous arrimer aux réalités actuelles. Nous sommes partis de 11 cadres internationaux à 6 aujourd'hui et l'année prochaine on sera 5".

"C'est une adaptation au contexte international où on assiste à la réduction de l'aide au développement, aux désintérêts de certains pays vis-à-vis de la CONFEJES", a-t-elle noté.

La cérémonie d'installation a enregistré la présence du chargé d'affaires de l'ambassade du royaume du Maroc au Sénégal, venu représenter le président en exercice de la CONFEJES, des chefs de mission diplomatique de la République du Congo, du Tchad, et du Togo, entre autres.

La CONFEJES, dont le siège se trouve, depuis 1969, à Dakar, la capitale sénégalaise, compte 42 Etats et gouvernements membres.