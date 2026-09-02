Sénégal: Médinatoul Dieylany, cité religieuse inspirée par Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo

Située à quelque 200 kilomètres de Dakar, Médinatoul Cheikh Abdoul Khadre Dieylany, communément appelée Médinatoul Dieylany, est une cité religieuse en pleine expansion, fondée en 2004 par Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo.

Érigée sur une superficie d'environ 300 hectares, la cité construit son développement autour de secteurs tels que l'éducation, l'agriculture, la santé et l'habitat. L'attribution des parcelles y est gratuite pour les personnes remplissant les critères établis pour construire dans la ville.

Au centre de Médinatoul Cheikh Abdoul Khadre Dieylany, se dresse la grande mosquée présentée par ses promoteurs comme un édifice du XXIe siècle.

La cité abrite déjà un orphelinat, une école coranique, des habitations ainsi qu'un centre agricole.

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À terme, Médinatoul Cheikh Abdoul Khadre Dieylany compte se doter de plusieurs autres infrastructures, dont un port maritime, une université et un centre commercial, conformément à la vision de son fondateur.

Une cité née d'une vision

Selon le récit transmis par la communauté mouhyidiste, la création de Médinatoul Dieylany s'inspire de la vision de Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo.

En février 2004, à l'occasion d'Arafat, jour coïncidant avec l'étape la plus importante du pèlerinage à La Mecque, le guide religieux aurait demandé à l'un de ses proches collaborateurs, Ousseynou Badiane, d'entreprendre les démarches administratives nécessaires à l'acquisition d'un terroir alors connu sous le nom de Sikhaye.

Ousseynou Badiane et Djibril Coulibaly, chauffeur du marabout, se rendirent auprès du président de la communauté rurale de Dya, afin de lui exposer le projet de Cheikh Mouhidine Samba Diallo.

Selon le récit de la communauté, les démarches administratives furent longues et difficiles en raison notamment de la situation géographique de la zone. Malgré des avis divergents au sein du conseil, une majorité de conseillers finit par approuver le projet.

Cheikh Mouhyidine obtint ainsi, en avril 2004, la délibération permettant l'acquisition du terroir.

De Sikhaye à Médinatoul Dieylany

La première visite du fondateur sur le site constitue une autre étape importante dans l'histoire de la cité.

Cheikh Mouhyidine s'y rendit en 2004, accompagné de certains de ses disciples et proches.

Sur place, il effectua des prières sur le site où sera construite plus tard une zawiya. Il se rendit ensuite sur celui destiné à accueillir la grande mosquée, où fut posée la première pierre de l'édifice.

À cette époque, le site était encore largement couvert d'arbres et d'arbustes, réduisant considérablement la visibilité.

Le récit fondateur rapporte également des épisodes mystiques liés à la conquête du terroir, notamment la présence supposée de génies qui auraient empêché l'installation humaine sur cette presqu'île. Ces éléments relèvent de la tradition et du récit spirituel transmis par la communauté.

Une vision articulée autour de l'éducation et du bien-être

Au-delà de la dimension spirituelle, Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo nourrissait l'ambition de faire de Médinatoul Dieylany une cité religieuse moderne.

Son projet reposait notamment sur la construction d'un "daara" (école coranique) moderne destiné à accueillir des enfants pour leur assurer enseignement coranique, éducation, nourriture, habillement et logement.

La vision du fondateur incluait également la construction d'un orphelinat, d'un cimetière, d'un marché et d'un hôpital.

L'objectif était de bâtir une cité où les habitants pourraient vivre dans un environnement conforme aux enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Mouhamed (PSL).

Pour encourager les premiers ouvriers engagés dans les travaux, le fondateur comparait leur mission à celle de l'oiseau qui construit d'abord son nid avant d'y pondre ses oeufs, appelant ainsi à la patience, à la persévérance et à l'abnégation.

Une cité appelée à poursuivre son développement

Depuis sa création, Médinatoul Dieylany connaît une croissance régulière. Sa population, difficile à quantifier avec précision, augmente au fil des années avec l'arrivée de nouveaux habitants et fidèles.

Après le décès de Cheikh Mouhidine Samba Diallo, en avril 2020, la poursuite de son projet a été confiée à son fils aîné, Cheikh Ibrahima Diallo, actuel khalife général de la communauté mouhyidiste internationale.

La cité entend ainsi poursuivre la matérialisation de la vision de son fondateur, avec l'ambition de devenir progressivement un pôle religieux, éducatif, agricole et économique.

De l'ancien terroir de Sikhaye à la cité religieuse en construction, Médinatoul Dieylany apparaît aujourd'hui comme un vaste chantier où se mêlent mémoire spirituelle, enseignement religieux et ambition de développement.