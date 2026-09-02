Sénégal: Diourbel - Le ministre de l'Urbanisme annonce la poursuite des travaux d'assainissement

Diourbel — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, s'est réjoui, mardi, de l'avancement des travaux d'assainissement à Diourbel (centre), annonçant la poursuite des interventions pour améliorer la gestion des eaux pluviales et prévenir les risques d'inondation.

Lors d'une visite des chantiers d'assainissement, il a indiqué que les travaux du marché de Ndoumbé Diop sont réalisés à 70%. Il a précisé qu'il reste à traiter un point bas par la mise en place d'une canalisation en béton destinée à assurer la jonction avec le réseau déjà aménagé jusqu'aux exutoires des anciennes carrières.

"D'ici le 20 septembre, on devrait terminer ce travail", a-t-il annoncé, faisant savoir que l'entreprise en charge de cet ouvrage attend la production sur commande des tuyaux nécessaires.

Le ministre a insisté sur l'urgence de régler ce point critique avant la fin du mois de septembre, afin d'éviter que les eaux désormais drainées vers "Kàmbi Suuf", au sud-ouest de la ville de Diourbel, ne créent de nouvelles difficultés pour les populations de cette zone.

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Balla Moussa Fofana a salué l'accompagnement du gouverneur de région, Ibrahima Fall, et des services régionaux, ainsi que l'implication de l'entreprise AGETIP, l'agence d'exécution des travaux publics, dans le projet.

Il a également annoncé la volonté des pouvoirs publics de poursuivre les travaux l'année prochaine, après une première phase d'un montant d'environ deux milliards de francs CFA et portant sur près de trois kilomètres de linéaire.

"Notre objectif est que Diourbel puisse avoir un système qui lui permet de gérer l'ensemble des risques au niveau des eaux", a-t-il souligné, évoquant une extension des interventions vers les quartiers de Pikine et Keur Cheikh, puis Keur Goumack.

Le ministre a par ailleurs appelé à une approche globale fondée sur les études hydrauliques, topographiques et l'expertise scientifique, afin de mieux maîtriser les écoulements et les exutoires naturels.

Il a indiqué que la gestion des eaux doit également servir de levier au développement économique et touristique, de Diourbel, à travers notamment le maraîchage et les activités piscicoles.

"Les eaux sont pour moi une bénédiction du Seigneur. Maintenant, c'est à nous, les hommes, d'en gérer le risque et de profiter des opportunités", a-t-il déclaré.

A Diourbel, le ministre, accompagné du gouverneur de région, Ibrahima Fall, des autorités administratives, des chefs de service, entre autres, a visité successivement le marché Ndoumbé Diop et l'exutoire de Kàmbi Suuf, deux sites stratégiques du dispositif de drainage des eaux pluviales dans cette commune du centre du Sénégal.