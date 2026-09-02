Sénégal: L'ENTSS lance un programme de formation complémentaire au profit de 97 aides sociaux

L'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS) a lancé, mardi à Dakar, un programme de formation complémentaire de deux ans destiné à 97 aides sociaux, en vue de leur intégration dans le corps des assistants sociaux et de leur passage de la hiérarchie B4 à B1.

Ce programme est "la consécration d'un long processus" visant à "rétablir une injustice dans le cadre des fonctionnaires du travail social", a indiqué le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Ndiaye, lors de la cérémonie officielle de lancement dudit programme complémentaire de formation.

Il a souligné que cette initiative est "le fruit d'une revendication syndicale légitime", relevant qu'elle traduit la volonté du ministère de répondre à "une attente forte" des agents concernés.

"Ce programme incarne la volonté du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de répondre à une attente forte, qui est celle d'offrir aux agents concernés une formation adaptée leur permettant de s'intégrer dans le corps des assistants sociaux, de progresser de la hiérarchie B4 à la hiérarchie B1", a-t-il déclaré.

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Le représentant du ministre en charge de la Santé a également insisté sur l'importance du rôle joué par les travailleurs sociaux auprès des populations vulnérables, les présentant comme "les sentinelles de la solidarité" et des acteurs de proximité chargés d'apporter écoute, accompagnement et soutien aux personnes dans le besoin.

De son côté, Ndèye Marième Ly Diagne, représentante de l'African Medical and Research Foundation (Fondation africaine pour la médecine et la recherche), a rappelé que l'amélioration des conditions d'avancement des agents de la santé et de l'action sociale figure parmi les points consignés dans les protocoles d'accord signés en 2014 et 2022 entre l'État du Sénégal et les partenaires sociaux.

Abdoulaye Ndiaye, représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique"Après le relèvement des niveaux des infirmiers et des sages-femmes, il était impératif que les aides sociaux puissent accéder à la hiérarchie B1, bénéficiant ainsi de perspectives de carrière à la hauteur de leur engagement quotidien sur le terrain", a-t-elle soutenu.

Elle a affirmé que les travailleurs sociaux constituent "les piliers invisibles mais indispensables" du système de santé et de la protection sociale, notamment à travers leur rôle auprès des populations vulnérables.

Mme Ly Diagne a par ailleurs indiqué que le programme de formation complémentaire destiné à 97 aides sociaux, "ancré dans le système LMD et parfaitement ajusté aux exigences de la fonction publique", traduit une ambition commune de concilier l'excellence académique avec les réalités du terrain.

Les cours en présentiel vont démarrer dès mercredi pour une durée d'un mois dans les locaux de l'ENTSS. À l'issue de cette première phase, les bénéficiaires retourneront dans leurs sites respectifs pour effectuer des stages de mise en situation professionnelle in situ. Ces stages seront sanctionnés par la production de dossiers que les bénéficiaires devront ensuite présenter à l'ENTSS, avant de passer un examen de certification.

"Après l'examen de certification, les dossiers seront acheminés au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sociale, qui va les transmettre à la Fonction publique pour que nos collègues, au nombre de 97, puissent être reversés dans le corps des assistants sociaux", a annoncé Abdoulaye Momodou Mbow, directeur de l'ENTSS.

La formation va se dérouler sur une période de deux ans, mais l'ENTSS a cependant prévu un dispositif permettant de l'accélérer afin de respecter le créneau horaire exigé par la Fonction publique, tout en garantissant, selon son directeur de l'école, "le contenu et la qualité" du programme.