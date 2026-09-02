Afrique: Ligue des Champions Féminine / UNAF - Masar en démonstration, le FUS Rabat soigne son entrée

Les qualifications de la zone UNAF pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026 ont démarré sur les chapeaux de roues, mardi 1er septembre en Tunisie.

Pour la première journée, le FUS Rabat et Masar ont signé deux larges victoires, prenant d'emblée les commandes de la compétition.

Le FUS Rabat n'a laissé aucune chance à l'ASE Alger, dominée 4-0. Supérieures dans le jeu, les Marocaines ont rapidement pris le contrôle de la rencontre et décroché leurs trois premiers points, lançant idéalement leur campagne.

Dans l'autre rencontre de la journée, Masar a réalisé la performance la plus spectaculaire en s'imposant 9-0 face à l'Association féminine de Sousse. Une véritable démonstration de force du club égyptien, qui a envoyé un premier avertissement à ses concurrentes.

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Hala Abdel Samad a ouvert le score à la 14e minute, avant que Yasmine Abdel Aziz ne double la mise à la 23e. Gentrix Shikangawa a ensuite frappé à deux reprises, aux 24e et 29e minutes, puis Farah El Mahdi a porté le score à 5-0 juste avant la pause (37e).

Au retour des vestiaires, Pascota El Zat a ajouté un sixième but à la 63e minute. Yara Sabri s'est ensuite offert un doublé (67e, 81e), avant que Shahd Ghoneim ne parachève le festival offensif dans le temps additionnel (90e+2).

De son côté, le FUS Rabat a également fait la différence avec quatre réalisations contre l'ASE Alger. Odette Gnitigma, Salma Boukriss, Marie Cruz et Hajar Raqass ont tour à tour trouvé le chemin des filets pour offrir aux Marocaines un succès net et sans appel.

Deuxième journée vendredi

La compétition se poursuivra vendredi 4 septembre avec la deuxième journée. Battue lors de son entrée en lice, l'ASE Alger tentera de se relancer face à Masar au stade de Bardo. Les Algériennes devront réagir rapidement pour conserver leurs chances dans la course à la qualification.

Dans l'autre affiche, le FUS Rabat affrontera l'Association féminine de Sousse au stade Zouiten. Après leur succès convaincant lors de la première journée, les Marocaines chercheront à enchaîner et à conforter leur position dans la course au billet pour la phase finale de la Ligue des champions féminine de la CAF 2026.

Les Tunisiennes, lourdement battues pour leur entrée en matière, devront quant à elles relever la tête et tenter de lancer leur tournoi.

Résultats de la première journée

Mardi 1er septembre 2026