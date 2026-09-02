Afrique: Kawempe Muslim Ladies sacré champion de la zone CECAFA

Kawempe Muslim Ladies FC a remporté les qualifications zonales CECAFA de la Ligue des Champions Féminine de la CAF au terme d'un scénario à suspense. Le club ougandais s'est imposé 1-0 face aux Kenya Police Bullets FC grâce à un but inscrit à la 100e minute, lundi au Kigali Pele Stadium.

Il n'aura fallu que neuf minutes à Saidah Namwanje pour s'illustrer. La gardienne de Kawempe Muslim Ladies s'est interposée avec autorité pour repousser une frappe bien exécutée de Tereza Obunyu.

Les deux équipes ont ensuite multiplié les offensives, mais les championnes en titre de la Women's League ougandaise ont progressivement pris l'ascendant. Agnes Nabukenya et Jovia Nakagolo ont notamment donné du fil à retordre à la défense kényane.

Après avoir longtemps dominé les débats et manqué plusieurs occasions dans la surface adverse, Kawempe Muslim Ladies a finalement trouvé l'ouverture dans le temps additionnel. Profitant d'une relance mal négociée par la défense des Kenya Police Bullets, la capitaine Agnes Nabukenya a inscrit l'unique but de la rencontre à la 100e minute, offrant à son équipe une victoire historique.

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Ce succès permet au club ougandais d'enchaîner une quatrième victoire consécutive dans cette phase qualificative zonale.

« Je suis très heureuse. Nous avons énormément travaillé pour remporter ce trophée et nous allons désormais représenter la zone à la Ligue des champions féminine de la CAF 2026 », s'est réjouie Nabukenya.

Un parcours sans faute

Kawempe Muslim Ladies a réalisé un parcours parfait, remportant l'ensemble de ses rencontres sans encaisser le moindre but. En phase de groupes, les Ougandaises ont dominé le Commercial Bank of Ethiopia (1-0), avant de largement s'imposer face au FC Ujeco de Djibouti (8-0).

En demi-finales, elles ont de nouveau pris le meilleur sur le CBE, cette fois sur le score de 3-0, avant de conclure leur parcours par cette victoire 1-0 contre Kenya Police Bullets en finale.

Dans le match pour la troisième place, le Commercial Bank of Ethiopia s'est largement imposé face à Yei Joint Stars FC du Soudan du Sud (6-1).

Etsegenet Girma avait ouvert le score pour le club éthiopien à la 34e minute, avant que Moureen Nankinga n'égalise trois minutes plus tard. Beshadu Tadese a ensuite redonné l'avantage au CBE juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Yei Joint Stars a tenté de réagir, sans parvenir à concrétiser ses occasions. Le CBE a alors creusé l'écart grâce à Mahelet Bekel, Emush Dandamo, Mihiret Ayele et Rediet Matios pour finalement s'imposer 6-1.

Nabukenya élue meilleure joueuse du tournoi

La cérémonie de remise des récompenses, présidée par Paulos Weldehaimanot Andemariam, président du Council of East and Central Africa Football Associations (CECAFA), a consacré les principales actrices du tournoi.

Capitaine de Kawempe Muslim Ladies, Agnes Nabukenya a été élue Joueuse du tournoi, récompensant son influence tout au long de la compétition.

Avec six réalisations, l'attaquante du Commercial Bank of Ethiopia, Emush Daniel Dandamo, a terminé meilleure buteuse.

La gardienne de Kawempe Muslim Ladies, Saidah Namwanje, a quant à elle été désignée Meilleure gardienne.

Enfin, Yei Joint Stars FC, quatrième du tournoi, a reçu le Prix du fair-play.