Afrique: Les champions en titre face au défi de la défense de leur couronne

La nouvelle saison des compétitions interclubs de la CAF débute ce week-end, avec Mamelodi Sundowns et l'USM Alger en quête d'une nouvelle consécration en Ligue des Champions de la CAF et en Coupe de la Confédération de la CAF, respectivement.

Les deux clubs sont exemptés du premier tour préliminaire et feront leur entrée en lice au tour suivant. Mais l'histoire récente rappelle combien la défense d'un titre continental constitue un défi de taille.

L'analyse des dix dernières campagnes complètes de défense de titre, de 2017 à la saison 2025/26, fait apparaître une nette différence entre les performances des champions en titre dans les deux principales compétitions interclubs de la CAF.

Une régularité remarquable en Ligue des Champions

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En Ligue des Champions de la CAF, les tenants du titre affichent une remarquable constance.

Au cours des dix dernières éditions, tous les champions en titre ont atteint au moins les quarts de finale la saison suivante. Six ont poursuivi leur parcours jusqu'en demi-finales, cinq ont retrouvé la finale et trois sont parvenus à conserver leur trophée.

Autrement dit, le tenant du titre a atteint la finale dans la moitié des dix dernières éditions et remporté à nouveau la compétition à trois reprises.

Le premier club à réussir cette défense de titre sur la période étudiée est l'Espérance Sportive de Tunis. Sacrés en 2018 après leur victoire sur Al Ahly, les Tunisiens ont conservé leur couronne lors de l'édition 2018/19, disputée sous un format raccourci, en dominant le Wydad Casablanca en finale.

Depuis, Al Ahly a réalisé cette performance à deux reprises. Les Égyptiens ont remporté l'édition 2019/20 face au Zamalek avant de battre les Kaizer Chiefs 3-0 en finale de l'édition 2020/21, devenant ainsi champions deux saisons consécutives.

Leur tentative de décrocher une troisième couronne consécutive, une première dans l'histoire de la compétition, s'est arrêtée en finale de l'édition 2021/22, avec une défaite 2-0 face au Wydad Casablanca.

Al Ahly a ensuite entamé une nouvelle série après avoir dominé le Wydad Casablanca 3-2 sur l'ensemble des deux matches en finale de l'édition 2022/23. Le club cairote a conservé son titre la saison suivante, en s'imposant 1-0 au cumul des deux manches face à l'Espérance. Son rêve d'un troisième sacre consécutif a toutefois pris fin en demi-finales de l'édition 2024/25, éliminé par Mamelodi Sundowns.

D'autres clubs sont passés tout près. Après son sacre en 2021/22, le Wydad Casablanca a retrouvé la finale la saison suivante, avant de s'incliner face à Al Ahly.

La saison dernière, Pyramids FC est devenu le dixième tenant du titre consécutif à atteindre au moins les quarts de finale. Son parcours s'est toutefois arrêté face à l'AS FAR, qui s'est imposée 3-2 sur l'ensemble des deux matches.

Une histoire plus contrastée en Coupe de la Confédération

Le bilan est plus complexe en Coupe de la Confédération de la CAF. La seule analyse du parcours des tenants du titre la saison suivante ne suffit pas, car remporter la compétition ne signifie pas nécessairement revenir la saison suivante pour défendre son trophée.

Sur les dix saisons étudiées, quatre champions ont ainsi été qualifiés pour la Ligue des champions de la CAF la saison suivante.

Après son sacre en Coupe de la Confédération en 2017, le TP Mazembe a participé à la Ligue des champions 2018, où il a atteint les quarts de finale avant d'être éliminé par Primeiro de Agosto à la faveur de la règle des buts à l'extérieur.

Le Zamalek, vainqueur de la Coupe de la Confédération 2018/19, est allé encore plus loin la saison suivante en Ligue des champions. Le club égyptien a atteint la finale, avant de s'incliner 2-1 face à son rival national, Al Ahly.

Le Raja Casablanca a emprunté une trajectoire similaire. Après son sacre en Coupe de la Confédération 2020/21, le club marocain a disputé la Ligue des champions 2021/22 et atteint les quarts de finale, où il a été éliminé 3-2 sur l'ensemble des deux matches par Al Ahly, futur finaliste.

Plus récemment, la RS Berkane a remporté sa troisième Coupe de la Confédération en 2024/25, tout en décrochant un premier titre historique de champion du Maroc. Cette consécration lui a ouvert les portes de la Ligue des champions plutôt que de lui permettre de défendre son titre en Coupe de la Confédération.

Pour sa première participation à la phase de groupes de la Ligue des champions, le club marocain a atteint les demi-finales, avant de s'incliner 2-1 sur l'ensemble des deux matches face à l'AS FAR.

Ainsi, chacun des quatre vainqueurs de la Coupe de la Confédération au cours des dix dernières saisons ayant rejoint la Ligue des champions la saison suivante a atteint au moins les quarts de finale de cette compétition.

Un seul tenant du titre a réussi à conserver sa couronne

Parmi les six champions qui sont effectivement revenus défendre leur titre en Coupe de la Confédération, un seul est parvenu à conserver son trophée.

Le TP Mazembe a réalisé cette performance en 2017, en dominant SuperSport United en finale pour décrocher deux titres consécutifs.

Depuis, aucun club n'a réussi à renouveler cet exploit.

Le Raja Casablanca a été éliminé dès la phase de groupes en 2018/19, tout comme la RS Berkane en 2020/21. Lors de sa défense de titre suivante, Berkane a été éliminé encore plus tôt : l'US Monastir s'est imposée 1-0 sur l'ensemble des deux matches au tour de barrages de l'édition 2022/23.

L'USM Alger s'en est approchée lors de sa première défense de titre, en 2023/24, en atteignant les demi-finales. Le Zamalek a également atteint les quarts de finale la saison suivante, avant d'être éliminé par les Sud-Africains de Stellenbosch FC, pour leur première participation à la compétition.

L'USM Alger dispose donc désormais d'une nouvelle occasion de mettre fin à une longue attente.

Le parcours des tenants du titre en Ligue des Champions de la CAF

Mamelodi Sundowns (2016)

Saison suivante : quarts de finale - éliminé par le Wydad Casablanca aux tirs au but après un score cumulé de 1-1.

Wydad Casablanca (2017)

Saison suivante : quarts de finale - éliminé par l'ES Sétif (0-1 sur l'ensemble des deux matches).

Espérance Sportive de Tunis (2018)

Saison suivante : vainqueur - conserve son titre.

Espérance Sportive de Tunis (2018/19)

Saison suivante : quarts de finale - éliminée par le Zamalek (2-3 sur l'ensemble des deux matches).

Al Ahly (2019/20)

Saison suivante : vainqueur - conserve son titre.

Al Ahly (2020/21)

Saison suivante : finaliste - battu 0-2 par le Wydad Casablanca en finale.

Wydad Casablanca (2021/22)

Saison suivante : finaliste - battu 2-3 sur l'ensemble des deux matches par Al Ahly.

Al Ahly (2022/23)

Saison suivante : vainqueur - conserve son titre.

Al Ahly (2023/24)

Saison suivante : demi-finales - éliminé par Mamelodi Sundowns à la règle des buts à l'extérieur après un score cumulé de 1-1.

Pyramids FC (2024/25)

Saison suivante : quarts de finale - éliminé par l'AS FAR (2-3 sur l'ensemble des deux matches).

Le parcours des tenants du titre en Coupe de la Confédération de la CAF

TP Mazembe (2016)

Saison suivante : vainqueur - conserve son titre.

TP Mazembe (2017)

Saison suivante : ne défend pas son titre - participe à la Ligue des champions de la CAF.

Raja Casablanca (2018)

Saison suivante : phase de groupes.

Zamalek (2018/19)

Saison suivante : ne défend pas son titre - participe à la Ligue des Champions de la CAF.

RS Berkane (2019/20)

Saison suivante : phase de groupes.

Raja Casablanca (2020/21)

Saison suivante : ne défend pas son titre - participe à la Ligue des Champions de la CAF.

RS Berkane (2021/22)

Saison suivante : tour de barrages - éliminée par l'US Monastir (0-1 sur l'ensemble des deux matches).

USM Alger (2022/23)

Saison suivante : demi-finales de la Coupe de la Confédération - éliminée, la confrontation ayant été attribuée à la RS Berkane.

Zamalek (2023/24)

Saison suivante : quarts de finale - éliminé par Stellenbosch FC.

RS Berkane (2024/25)

Saison suivante : ne défend pas son titre - participe à la Ligue des Champions de la CAF.