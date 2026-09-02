Sénégal: L'accord avec le FMI en vedette

Dakar — Les quotidiens parvenus mercredi à l'APS saluent d'une seule voix l'aboutissement des négociations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), un dénouement matérialisé par un programme de 1243 milliards en faveur de Dakar.

"Après de longs mois de négociations", les deux parties "ont conclu un accord portant sur un programme de 1243 milliards de francs CFA, adossé à un plan de traitement de la dette [...]", rapporte Le Soleil.

Le journal cite deux des principaux protagonistes de ces négociations, dont le ministre sénégalais de l'Economie, des Finances et du Plan. Cheikh Diba donne des assurances au sujet du plan de traitement de la dette du Sénégal, au coeur de l'accord avec le FMI.

"Le plan de traitement de la dette du Sénégal n'est pas une restructuration", a-t-il déclaré, pendant que le représentent résident du FMI au Sénégal, Majdi Debbich, également cité par Le Soleil, retient de l'accord avec le Sénégal qu'il "couronne deux années de collaboration étroite".

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"Le FMI rouvre le crédit", affiche Sud Quotidien. Le journal, d'un enthousiasme mesuré, souligne que le programme conclu avec le Sénégal reste toutefois "conditionné à l'approbation de la direction et du conseil d'administration du Fonds, à la mise en oeuvre de mesures correctrices et à l'obtention des assurances de financement nécessaires auprès des partenaires du Sénégal".

Il reste qu'aux termes de cet accord, 1243 milliards de francs CFA sont promis au Sénégal pour "accompagner [...] ses réformes économiques et financières au cours de ces trois prochaines années", relève le journal Le Quotidien.

"Enfin le jackpot !", s'exclame Walfquotidien, évoquant "une bonne nouvelle, presqu'une aubaine" pour le Sénégal qui courait le risque d'un défaut de paiement. Plus de 1200 milliards de francs CFA iront ainsi dans les caisses de l'Etat, aux termes de cet accord, rappelle la même publication.

Selon L'As, le nouveau programme conclut avec le FMI "vise principalement à rétablir la stabilité économique et la viabilité de la dette, à réduire les vulnérabilités budgétaires et extérieures et à soutenir une croissance davantage portée par le secteur privé".

Une des conditions posées par le FMI concerne la viabilité de la dette à moyen terme, souligne son représentant au Sénégal, dans des propos rapportés par L'Observateur. Dans un entretien accordé à cette publication, Majdi Debbich revient sur "les ressorts du nouveau programme", "le poids vertigineux du traitement de la dette et la délicate question des subventions à l'énergie appelées à dépasser 800 milliards de FCFA cette année".

Le quotidien Les Echos, résume à sa manière, à travers une manchette, les termes de cet accord, en affichant : "1243 milliards en 3 ans pour une restructuration non assumée". Tribune, de son côté, titre : "Sonko limogé, le FMI 'offre' 1200 milliards à Diomaye".

Le quotidien Enquête titre : "Un accord, mille questions". Il pointe ensuite : "Dette, subventions, entreprises publiques : les grands ajustements qui attendent l'Etat".

"Derrière les éléments de langage sur la souveraineté, relativise le quotidien Yoor-Yoor, l'accord au niveau des services, suspendu à la mise en oeuvre de 'mesures correctrices', et la perspective d'un traitement de la dette actent une réalité cuisante : l'ouverture d'un processus lourd de restructuration sous contrainte internationale [...]".