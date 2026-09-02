Sénégal: VIH/SIDA - L'ANCS mise sur un nouveau plan pour lutter contre les perdus de vue

Tambacounda — L'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) compte mettre en oeuvre un nouveau plan d'adaptation en 2027, en vue de lutter contre la baisse de fréquentation des structures sanitaires par les personnes vivant avec cette maladie, a-t-on appris de son directeur technique, Massogui Thiandoum.

Ce plan d'adaptation va constituer "une réponse à la baisse de la fréquentation des structures sanitaires par des personnes vivant avec le VIH", à travers un paquet de services communautaires, dont le dépistage, a expliqué M. Thiandoum.

Il était effectuait une visite à Tambacounda, mardi, dans le cadre d'une tournée nationale de plaidoyer que l'ANCS mène actuellement auprès des autorités sanitaires et administratives sur la situation du VIH/SIDA ainsi la politique de santé destinée aux populations.

"Nous voulons travailler avec les autorités sanitaires, mais aussi avec les autorités administratives pour pouvoir réadapter nos interventions et notre stratégie afin d'aller vers les communautés, leur proposer un paquet de services communautaires de dépistage et une prise en charge aussi bien du VIH/SIDA que des autres maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle, la tuberculose, le paludisme et l'hépatite", a-t-il ajouté.

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A Tambacounda, le directeur technique de l'ANCS a été reçu par le gouverneur de la région, Abdourahmane Ndiaye, et plusieurs autorités sanitaires de la région.

"Nous avons constaté de manière générale qu'au Sénégal, presque tous les sites de prise en charge du VIH/SIDA ont connu une baisse de fréquentation", a souligné M. Thiandoum.

Il a toutefois pointé "une certaine confusion au sein de l'opinion publique", soulignant que "beaucoup de gens assimilent le fait d'avoir le VIH à l'homosexualité avec pour conséquence, le désistement des personnes vivant avec le VIH, ce qui fait que beaucoup malades ont peur d'aller vers les structures pour se prendre à charge", a-t-il ajouté.

Le directeur technique de l'ANCS a insisté sur la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de ce nouveau plan d'adaptation, pour maintenir la tendance baissière du taux de prévalence du VIH Sida.

"Ces derniers temps, le taux de prévalence du VIH concernant de manière générale la région de Tambacounda a connu une baisse. Ce qui constitue un impact positif du travail que tous les acteurs sont en train de mener sur le terrain [...], c'est pour cela que nous sommes venus très vite pour parler avec les autorités afin qu'elles nous appuient dans la mise en oeuvre de notre plan d'adaptation au niveau de la région de Tambacounda", a indiqué M. Thiandoum

L'ANCS est une organisation de la société civile sénégalaise comptant plus de 250 membres dans les 14 régions du Sénégal.

Elle travaille avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour appuyer les politiques de santé au niveau communautaire.