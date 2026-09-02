Sénégal: Université de Matam - Le recteur appelle à accélérer les travaux pour une ouverture en octobre prochain

Matam — Le recteur de l'Université Souleymane Niang de Matam (nord), Mamadou Sidibé, a appelé l'entreprise chargée des travaux à accélérer le chantier pour permettre à l'établissement d'ouvrir ses portes en octobre prochain, conformément aux engagements annoncés par les autorités.

"Nous commençons à être inquiets parce que nous ne constatons pas une très grande évolution des travaux", a déclaré M. Sidibé lors d'une visite sur le chantier, mardi.

Il s'est dit particulièrement préoccupé par les retards dans l'acheminement des matériaux de construction, évoqués par l'entreprise.

"Chaque fois, on nous parle de matériaux qui ne sont pas encore acheminés, d'un problème d'acheminement", a-t-il insisté, appelant l'entreprise à se pour achever les travaux dans les délais.

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Le recteur a également invité les autorités à accentuer la pression sur l'entreprise afin que le calendrier fixé soit respecté.

"Les autorités de ce pays ont déjà annoncé un peu partout que l'Université de Matam et l'Université du Sénégal oriental vont ouvrir leurs portes pour l'année 2026-2027", a-t-il rappelé.

Interrogé sur d'éventuels problèmes de trésorerie qui seraient à l'origine du retard constaté, M. Sidibé a écarté cette hypothèse, précisant toutefois qu'il ne disposait d'aucune information allant dans ce sens.

Il a toutefois reconnu que les difficultés d'acheminement de matériaux invoquées par l'entreprise pouvaient être liées au contexte international et aux perturbations du transport maritime.

"Le contexte international qu'ils ont évoqué comme frein ne peut pas être une excuse, parce que la parole de l'autorité est sacrée", a martelé Mamadou Sidibé, selon qui l'ouverture de l'université de Matam en octobre prochain représente un engagement à l'égard des étudiants devant être orientés dans cet établissement.

Il a insisté, à cet égard, sur la nécessité de livrer les infrastructures à temps, afin que ces nouveaux bacheliers puissent démarrer leurs études dans les mêmes conditions que leurs camarades des autres universités.