Sénégal: Bignona - Les travaux d'une école maternelle lancés pour plus de 24 millions FCFA

Bignona — Le maire de la commune de Bignona (sud), Bakary Diatta a procédé mardi au lancement des travaux de construction d'une école maternelle au quartier Kadiamor, d'un coût de plus de 24 millions de francs CFA, a constaté l'APS.

"Nous sommes [...] à Kadiamor pour procéder au lancement [de ces travaux] après avoir constaté que le bâtiment dans lequel étudiaient les enfants était délabré. C'est dans ce sens que nous nous sommes dit qu'il est hors de question de les laisser dans ces conditions", a déclaré l'édile lors de lancement des travaux.

Le bâtiment risquait à tout moment de s'écrouler sur les enfants, a-t-il dit, ajoutant que dans le cadre de l'élaboration de son budget, la commune a pu trouver "un montant assez consistant pour non seulement faire les bâtiments, mais aussi sécuriser l'école".

Selon lui, la municipalité se trouve dans une dynamique de sécuriser tous les établissements scolaires de la ville.

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"Nous faisons en sorte que toutes les infrastructures scolaires de Bignona soient sécurisées, avec un mur de clôture pour accompagner la construction de nouvelles écoles. Cet établissement sera construit dans un quartier très excentré et l'un des plus grands de Bignona, mais qui manque de tout", a soutenu le maire.

Les travaux, prévus pour trois mois, vont coûter plus de 24 millions de francs CFA.

L'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Bignona 1, Adama Diatta, a de son côté salué cette initiative, qui "vient à son heure", estimant que l'ancien bâtiment ne favorisait pas la bonne tenue des enseignements-apprentissages.