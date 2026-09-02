Cote d'Ivoire: Les prix du café et du cacao fixés respectivement à 1300 et 1200 FCfa par Kg

Pour la campagne principale 2026-2027, le prix minimum garanti bord champ du cacao est fixé à 1200 FCFA le kg et le prix du café s'établit à 1300 FCFA le kg. L'information a été rendue publique par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné.

Selon un communiqué de presse, c'était à l'ouverture de la cérémonie marquant la 10e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat (Jncc), le 1er septembre 2026 à Abidjan.

Selon le ministre Bruno Nabagné Koné, le maintien du prix du cacao à 1200 FCFA le kg s'inscrit dans un contexte d'extrême instabilité des marchés internationaux. « Le marché international est caractérisé par une forte volatilité des cours du cacao », a-t-il expliqué.

Pour lui, ce prix est le résultat des conditions de commercialisation de la nouvelle campagne et du niveau de prix auquel les volumes ont été vendus par anticipation. Ces prix intègrent également la volonté du gouvernement de préserver, autant que possible, le revenu et le pouvoir d'achat du producteur, tout en assurant la pérennité de la filière. « Il s'agit d'un prix qui soit financièrement soutenable ».

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Le ministre de l'Agriculture a rappelé les défis auxquels la filière est confrontée, notamment le changement climatique, le vieillissement des vergers, la détérioration des sols, les pertes post-récolte, la complexité du marché international, etc.

Face à ces défis, a-t-il assuré, le gouvernement et le Conseil Café-Cacao ont mobilisé 280 milliards FCFA d'appuis directs et 231 milliards de réajustements budgétaires pour favoriser l'évacuation des stocks de cacao. Il a ajouté que le gouvernement prévoit la transformation locale de 43 % à 50 % d'ici 2030.

Soulignons que la Côte d'Ivoire est le leader mondial en matière de production de cacao, atteignant 02 millions de tonnes par an. Ce produit contribue à hauteur de 17 % du PIB et représente 40 % de la main-d'oeuvre active.