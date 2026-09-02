Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 110 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

En vue d'assurer le financement de son budget, l'Etat de Côte d'Ivoire a levé le mardi 1er septembre 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 110 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 100 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 256,995 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 257%.

Le montant des soumissions retenu est de 110 milliards de FCFA (exclusivement pris sur les obligations) et celui rejeté à 146,995 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 42,80%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,33% pour les obligations de 3 ans, 7,06% pour celles de 5 ans et 7,17% pour celles de 7 ans.

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L'émetteur compte rembourser le capital des obligations émises le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 2 septembre 2029 pour celles de 3 ans, au 2 septembre 2031 pour celles de 5 ans et au 2 septembre 2033 pour celles de 7 ans.

Concernant le paiement des intérêts, il se fera annuellement au taux de 5,20% pour les obligations de 3 ans, 5,45% pour celles de 5ans et 5,70% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.