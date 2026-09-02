Sénégal: Accord entre le pays et le FMI - Un sursis conditionnel

Le Sénégal vient de franchir une étape décisive dans la normalisation de ses relations avec le Fonds monétaire international (FMI). Après deux semaines de négociations à Dakar, les services du Fonds et les autorités sénégalaises sont parvenus à un « accord » au niveau des services sur les principales politiques devant sous-tendre un nouveau programme de 36 mois au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), pour un montant d'environ 2,2 milliards de dollars.

Deux ans après avoir claqué la porte au nez de Dakar, le Fonds monétaire international (FMI) revient. Ce 1er septembre 2026, il annonce un accord de niveau technique, le premier depuis la suspension de ses financements en 2024. Sur le papier, un retour de confiance. Dans les faits, un pari encore ouvert.

Un chiffre qui ne dit pas tout

2,2 milliards de dollars sur trois ans : le montant sonne comme une bouée. Rapporté à la réalité budgétaire sénégalaise, c'est un chiffre presque anecdotique. La loi de finances 2026 inscrit un service de la dette d'environ 9,6 milliards de dollars, dont 4,3 milliards de dollars de principal exigibles cette année seule (plus de quatre fois la valeur totale annoncée du programme du FMI). Présenter cet accord comme la solution au problème de la dette sénégalaise, c'est confondre un pansement et un traitement de fond.

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Le programme annoncé couvre à peine un quart des besoins de l'année. Ce n'est pas un plan de sauvetage, c'est un pansement sur une hémorragie budgétaire.

L'annonce constitue tout de même un tournant pour Dakar, même si elle comporte une contrepartie majeure, passée relativement inaperçue derrière le montant du financement annoncé (2,2 milliards de dollars) : le Sénégal a indiqué son intention de solliciter « un traitement de sa dette » afin d'en rétablir la viabilité.

Autrement dit, le FMI ne revient pas simplement avec un nouveau guichet de financement. Il revient avec un programme destiné à accompagner une reconfiguration plus profonde de la trajectoire d'endettement du pays.

Deux conditions suspensives

En clair, les services du FMI et les autorités sénégalaises sont parvenus à un accord sur les contours d'un programme de 36 mois (au titre de la Facilité élargie de crédit) pouvant mobiliser environ 2,2 milliards de dollars, sous réserve de l'approbation des instances compétentes du FMI. D'où l'expression « accord de niveau technique » (staff-level agreement, SLA).

Concrètement, ce ne sont que les services du FMI (le staff) qui s'engagent, pas l'institution elle-même. Il faudra donc que le rapport détaillé passe sous les fourches caudines de la Direction du FMI, puis devant le Conseil d'administration. Deux conditions suspensives, et non des moindres.

Le processus en lui-même est banal. Ce qui ne l'est pas, ce sont les deux conditions concrètes que le communiqué du FMI accroche à cet accord.

Les mots ont leur sens, et la condition suspensive de « mesures correctives décisives » en dit long : elle vise à appuyer une demande de dérogation dans l'affaire de mauvaise déclaration statistique. Le signal d'alerte, c'est ce qu'il y a dans la réserve (un contentieux statistique pas encore soldé).

Le FMI, par construction diplomatique, ne tranche jamais ce genre de débat politique. Mais son exigence de « mesures correctives décisives » avant tout passage devant le Conseil d'administration est, en creux, un aveu : le dossier de la transparence budgétaire n'est pas clos.

Autrement dit, Dakar doit encore prouver, sur pièces, qu'elle a nettoyé les pratiques ayant conduit à la dissimulation de dette révélée en 2024. Ce n'est pas de la paperasse : c'est le noeud de confiance qui a valu au pays deux ans d'exclusion des financements du Fonds.

Ensuite, la « réception d'assurances de financement » de la part des partenaires du Sénégal. En d'autres termes, le FMI indique qu'il faut que des créanciers extérieurs s'engagent, sans que cet engagement soit acquis à ce stade.

La circonspection des marchés

Cet accord s'accompagne d'un processus de traitement de la dette, ce qui est probablement l'élément le plus sensible pour les détenteurs des obligations sénégalaises.

Cependant, le FMI précise que l'accord doit encore recevoir l'approbation de sa direction puis celle de son Conseil d'administration. Surtout, Dakar devra mettre en oeuvre des « mesures correctrices résolues » dans le cadre du dossier de communication d'informations erronées, et obtenir les assurances de financement nécessaires auprès de ses partenaires.

La nuance est essentielle pour les marchés : le Sénégal vient d'obtenir une voie crédible vers un nouveau financement, et non encore le décaissement effectif de 2,2 milliards de dollars (1 537,1 millions de DTS, soit 475 % de la quote-part), sur 36 mois (2026-2029). Ce montant est supérieur au précédent programme suspendu de 1,8 milliard de dollars, mais il correspond à la taille envisagée du programme et peut aussi s'expliquer par la dégradation de la situation depuis 2024.

Cette distinction permet également de comprendre la nervosité observée sur les obligations internationales sénégalaises dans les jours précédant l'annonce. Les investisseurs avaient raison d'attendre la déclaration du FMI : son contenu est nettement plus structurant qu'une simple confirmation de la poursuite des discussions.

Le mot-clé : « traitement de la dette »

C'est probablement la phrase la plus importante du communiqué. Le FMI indique que les autorités ont annoncé leur intention de solliciter un traitement de la dette afin de rétablir sa viabilité.

Le terme est volontairement prudent. Il ne signifie pas nécessairement, à ce stade, que le Sénégal a demandé une restructuration généralisée de sa dette ou qu'un défaut est imminent. Mais il signifie quelque chose de plus sérieux qu'un simple rééchelonnement administratif : la trajectoire actuelle de la dette est considérée comme incompatible avec l'objectif de viabilité retenu dans le cadre du programme, sans mesures supplémentaires.

C'est une information majeure pour les détenteurs d'obligations sénégalaises. Car le financement du FMI et le traitement de la dette répondent à deux problèmes différents mais liés. Le premier apporte des ressources et un ancrage macroéconomique. Le second vise à réduire ou réorganiser la pression exercée par le stock de dette et son service sur les finances publiques.

Le nouveau programme ne constitue donc pas simplement une bouée de liquidité. Il s'inscrit dans un processus destiné à rendre la dette soutenable.

Restructuration déguisée

Si le FMI est une bonne nouvelle pour le Sénégal en matière de financement et de crédibilité macroéconomique, la perspective d'un traitement de la dette est potentiellement une mauvaise nouvelle pour certains créanciers.

Les institutions (FMI, gouvernements, agences de notation elles-mêmes dans leurs communiqués officiels) réservent souvent le mot « restructuration » aux opérations les plus dures, celles avec décote actée (haircut) ou effacement partiel de la dette. Tout ce qui se situe en deçà est habillé de termes plus doux : « traitement de la dette », « réaménagement », « rééchelonnement », « réprofilage » (reprofiling), « opération de gestion de la dette » (liability management).

Le vocabulaire du FMI est un faux-semblant classique. « Assurances de financement » est précisément la formule que le Fonds utilise quand une restructuration se profile sans être encore négociée publiquement. C'est un langage de couverture : il permet d'exiger, en creux, que les créanciers acceptent de nouvelles conditions, sans jamais prononcer le mot qui ferait fuir les marchés ou déclencherait des clauses contractuelles sensibles, comme les clauses de défaut croisé.

Un faisceau d'indices

La chronologie est éloquente. Une dégradation Moody's à Caa2 trois jours avant l'accord, une dette qui frôle 100 % du PIB, un service de la dette 2026 supérieur au montant total du prêt FMI : ces chiffres ne décrivent pas un pays qui a besoin d'un simple refinancement-relais. Ils décrivent un pays structurellement insolvable à moyen terme sans effacement ou rééchelonnement d'une partie de sa dette.

Le « cadre commun renforcé » évoqué il y a peu par le ministère des Finances va dans ce sens. S'il est confirmé, il constitue la preuve la plus directe que la restructuration n'est pas hypothétique mais déjà engagée, sous un habillage technique.

Il faut dire que le FMI exige systématiquement des assurances de financement dans presque tous ses programmes en Afrique subsaharienne actuellement (Zambie, Ghana, Tchad avant lui) précisément parce que ces pays combinent des dettes concentrées chez peu de créanciers (Chine, obligataires privés, Club de Paris) et des marges de manoeuvre budgétaires étroites. Ce n'est donc pas une preuve à elle seule que ce dossier-ci implique un défaut ou une décote : c'est un motif de suspicion légitime, pas une certitude.

Néanmoins, la probabilité que ce programme s'accompagne, dans les mois qui viennent, d'un rééchelonnement au moins partiel de la dette, sinon d'une décote sur une partie des créanciers privés, paraît plus élevée que ne le laisse entendre la communication officielle. Le faisceau d'indices (dégradation Moody's synchronisée, service de la dette écrasant, mention ministérielle d'un cadre commun, dette proche de 100 % du PIB) pointe dans cette direction.

Mais du point de vue de la théorie financière, la distinction entre « traitement » et « restructuration » est largement cosmétique. Les agences de notation elles-mêmes ont formalisé ce raisonnement : S&P et Moody's classent en « défaut sélectif » ou en « événement de restructuration » toute modification qui impose aux créanciers des conditions moins favorables que celles prévues au contrat initial (allongement de maturité, baisse de coupon, ou simple différé de paiement sans compensation équivalente).

Le critère n'est pas l'ampleur de la perte, c'est son existence : dès qu'un créancier reçoit moins, plus tard, ou dans des conditions dégradées par rapport à l'engagement initial, on est techniquement dans une restructuration, même « légère » (ce que l'on qualifie parfois de reprofiling quand seules les échéances sont touchées, sans le principal ni le taux).

Si l'on retient cette définition élargie (celle que retiennent aussi nombre d'économistes de la dette souveraine, de Reinhart et Rogoff aux travaux du Debt Relief for a Green and Inclusive Recovery Project), alors la question n'est plus « y aura-t-il restructuration » mais « quelle ampleur aura la restructuration déjà entamée ».

Les « assurances de financement » exigées par le FMI, dans ce cadre, ne sont pas séparables d'un traitement de la dette : elles impliquent presque mécaniquement, pour un pays dont le service de la dette dépasse 9 milliards de dollars face à un PIB sous tension, une renégociation d'au moins une partie des échéances (ne serait-ce que pour dégager la trésorerie nécessaire aux réformes exigées par le programme).

Le mot « restructuration » n'est donc évité par les communicants que parce qu'il porte une charge symbolique et un risque de contagion (accès aux marchés, coût de refinancement futur, perception des agences) pas parce que la réalité économique qu'il décrit serait absente. C'est un choix de communication de crise, pas une description fidèle de l'opération.

Le retournement brutal du marché

Le mouvement des obligations sénégalaises dans les 48 heures précédant le communiqué mérite d'être suivi heure par heure, tant il illustre le basculement du sentiment de marché. Le 31 août, l'Eurobond arrivant à échéance en mars 2028 avait bondi de plus de 11 cents, à 67 cents sur l'euro selon Tradeweb (un net regain d'optimisme, dans une séance à faibles volumes, à la veille de la fin de la mission du FMI à Dakar).

Le lendemain, mardi 1er septembre, quelques heures avant la déclaration officielle du Fonds, le mouvement s'est brutalement inversé : la même obligation 2028 a perdu 14,6 cents d'euro selon Tradeweb (plus que la totalité de son gain de la veille). Quatre autres titres internationaux sénégalais, dont trois libellés en dollars et un en euros, reculaient dans le même temps de plus d'un cent chacun.

Ce retournement en l'espace d'une journée est un signal en soi : le marché est passé, en quelques heures, de l'anticipation d'une simple confirmation de financement à la crainte d'une annonce plus structurante (celle, précisément, d'un traitement de la dette). Avant la publication du communiqué, les investisseurs ignoraient la forme exacte de l'issue des négociations ; ce brusque repli suggère qu'ils avaient fini par intégrer le risque d'une intervention sur la dette elle-même, plutôt qu'un simple prolongement des discussions.

Le paradoxe est désormais clair

Le prix des obligations ne mesure pas seulement la capacité future de l'État à recevoir des financements. Il reflète également la valeur que les investisseurs attribuent aux flux qu'ils pensent recevoir sur leurs propres titres.

Si un traitement de dette implique un allongement des maturités, une réduction des taux, un rééchelonnement ou, dans certains scénarios, une réduction de la valeur économique des créances, les détenteurs d'obligations doivent en tenir compte.

Le FMI impose désormais une équation à trois termes, et le nouveau cadre peut être résumé ainsi : financement du FMI + assainissement budgétaire + traitement de la dette = retour à la viabilité. Le gouvernement sénégalais devra donc simultanément réduire les vulnérabilités budgétaires, améliorer la mobilisation des recettes et rationaliser les dépenses, tout en protégeant les ménages vulnérables. Le FMI prévoit notamment une stratégie de recettes à moyen terme à adopter en 2027, et un renforcement de la gestion de la dette, du suivi des arriérés intérieurs et de la supervision des entreprises publiques.

Le Fonds veut également maintenir une dimension sociale au programme : les filets de protection sociale, notamment les transferts monétaires ciblés, doivent être consolidés parallèlement à l'assainissement budgétaire.

La logique est claire : réduire le déficit sans provoquer une contraction sociale et économique qui compromettrait à son tour la trajectoire budgétaire.

Pour les investisseurs, le point essentiel est que l'incertitude sur la valeur future des créances sénégalaises augmente à court terme, même si l'incertitude sur la capacité de financement de l'État diminue grâce à l'accord avec le FMI.

C'est précisément ce qui explique le paradoxe apparent du marché : une annonce positive pour la solvabilité future de l'État peut simultanément être négative pour le prix des obligations existantes si elle implique une intervention sur leur structure financière.

Le vrai test est à venir

Présenter le seul montant de 2,2 milliards de dollars comme la solution au problème de la dette sénégalaise relève soit de l'incompétence, soit de la manipulation.

L'annonce du 1er septembre est une performance de communication utile aux deux parties : le FMI démontre qu'il n'a pas abandonné un partenaire stratégique en Afrique de l'Ouest ; Dakar démontre qu'il n'est pas en rupture totale avec les bailleurs. Mais le vrai verdict (celui qui déterminera si le Sénégal évite une restructuration désordonnée ou l'affronte dans le chaos) se jouera dans les semaines à venir, au Conseil d'administration, et surtout dans la salle où les créanciers privés décideront s'ils acceptent de perdre de l'argent pour sauver un plan dont l'architecture reste, à ce jour, non finalisée.

Le communiqué de presse a rempli sa mission : produire un titre positif un jour de crise. Il n'a résolu aucun des problèmes qu'il décrit.