Tunisie: Le nouvel ambassadeur du Pakistan au pays remet ses lettres de créance

Le nouvel ambassadeur de la République islamique du Pakistan en Tunisie, Najeeb Samie, a remis, mardi, les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti.

Cité dans un communiqué publié par le ministère, le ministre s'est félicité des excellentes relations de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays depuis près de sept décennies.

Il a, à cet égard, rappelé la position diplomatique historique du Pakistan soutenant l'indépendance de la Tunisie lorsqu'il siégeait à la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies dans les années 1950.

Par ailleurs, le ministre a fait part de la volonté de la Tunisie de diversifier les domaines de coopération avec le Pakistan dans différents secteurs et de renforcer la concertation et la coordination bilatérales au sein des différentes instances onusiennes et régionales.

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Mohamed Ali Nafti a, en outre, plaidé pour l'intensification des échanges de visites de haut niveau afin de contribuer davantage au développement des relations bilatérales entre la Tunisie et le Pakistan, dans l'intérêt des deux peuples.

De son côté, le diplomate pakistanais a réaffirmé son engagement à oeuvrer à renforcer la coopération bilatérale, exprimant la volonté de son pays de soutenir les investissements conjoints, de diversifier les domaines de coopération économique et culturelle bilatérale et de coordonner les positions des deux pays au niveau des Nations unies et dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique.