Tunisie / Allemagne - Signature de plusieurs conventions de partenariat pour une valeur de 100 millions d'euros

Les deux parties ont affirmé la confiance donnée au site Tunisie qui intéresse plusieurs investisseurs allemands. Dans cette perspective, une autre série de projets de coopération est à l'examen et pourra bientôt être finalisée.

A l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Allemagne et à l'invitation de Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, le chef de la diplomatie allemande, Johann Wadephul, a effectué hier une visite officielle en Tunisie.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des résultats de la visite officielle effectuée par Mohamed Ali Nafti à Berlin les 24 et 25 mars dernier, lors de laquelle Nafti a eu des discussions avec son homologue Wadephul, ainsi qu'avec la présidente du parlement allemand, Julia Klockner, la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Reem Alabali Radovan, et un ensemble de représentants d'établissements et d'entreprises actifs dans les domaines de la recherche allemande.

Des échanges que Nafti a qualifiés hier de très positifs dans la perspective de renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays amis.

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Hier et après des discussions entre les deux chefs de diplomatie, accompagnés chacun d'une importante délégation, ils ont chapeauté une séance de signature d'une série de conventions de partenariat bilatérales portant sur des projets dans les secteurs la transition énergétique, la modernisation de l'administration, le développement durable et la gestion des ressources hydrauliques, le tourisme, la formation professionnelle et la recherche scientifique. La valeur globale de ces projets est de 100 millions d'euros, a-t-il affirmé.

Nafti a souligné, lors d'une conférence de presse conjointe, sur la solidité et la diversité des relations de coopération tuniso-allemande, ainsi que la volonté commune de les renforcer davantage dans plusieurs domaines. Nafti a assuré que lors des discussions les deux parties ont mis en exergue certains secteurs en tant que prioritaires pour les prochains programmes de coopération, et ce, en tenant en compte des priorités du plan de développement national 2026-2030.

Il a, de même, affirmé qu'une autre série de projets est à l'examen entre les deux parties. Estimant que l'environnement des affaires en Tunisie présente plusieurs avantages, Nafti a souligné l'intérêt porté par les investisseurs allemands à la Tunisie, outre les 324 entreprises allemandes déjà installées. Il a affirmé que la confiance est mutuelle entre les deux parties, ce qui laisse présager un renforcement de la coopération, notamment économique. Nafti a affirmé que les échanges commerciaux bilatéraux ont réalisé un record dépassant les 3,5 milliards d'euros.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie tunisienne a affirmé que les discussions ont porté, en partie, sur les dossiers régionaux et les évolutions à l'échelle internationale, tout en soulignant la priorité donnée à la juste cause palestinienne et au droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et à la souveraineté, et le droit des Palestiniens d'établir un État indépendant et viable sur leurs territoires.

Pour sa part, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, s'est montré enthousiaste pour booster les relations bilatérales dans les divers domaines de coopération ; économique, sécuritaire, sociale et culturelle, touristique et académique. Il a évoqué l'importance du site Tunisie, notamment pour certains projets de coopération dont les industries, notamment automobiles, l'énergie, le développement durable et les ressources hydrauliques. Sur un autre plan, Wadephul a évoqué la question de la sécurité dans les pays du Sahel qui constitue un souci pour le gouvernement allemand au vu des conséquences sur les flux d'émigration vers les pays du nord de l'Afrique et l'Europe par la suite. Il à souligné aussi que son pays suit les évolutions dans la situation au Moyen-Orient et notamment au détroit d'Ormuz, dont le blocus imposé a un impact considérable, entre autres, sur le marché des hydrocarbures.

Alors que Wadephul a évoqué la nécessité de lutter contre les réseaux de traite des personnes dans les pays d'origine, soulignant que la migration irrégulière reste un défi majeur pour l'Allemagne comme pour l'Europe Nafti a, pour sa part, réaffirmé la position de la Tunisie, basée sur un respect des conventions internationales, des chartes internationales, notamment des Nations unies. De même, il a affirmé que la Tunisie prône une stratégie orientée vers l'encouragement du retour volontaire des migrants et le renforcement de la migration régulière.