Tunisie / Allemagne - Le partenariat en chiffres

Depuis les années 1960, la Tunisie et l'Allemagne oeuvrent conjointement au renforcement du processus de développement en Tunisie. La coopération allemande vise notamment à soutenir le développement durable et à promouvoir plusieurs secteurs prioritaires, tels que les secteurs financier et bancaire, la numérisation de l'administration, l'amélioration de l'environnement de l'investissement, la décentralisation, l'agriculture, la gestion de l'eau, ainsi que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

Conversion de la dette

Depuis 2012, la Tunisie a bénéficié de la conversion d'un montant total de 101 millions d'euros de sa dette envers l'Allemagne, réparti en quatre tranches.

Une nouvelle initiative portant sur la conversion d'une partie de la dette tunisienne envers l'Allemagne, dans le cadre du mécanisme de l'Escwa (Commission économique et sociale des Nations unies), est actuellement en cours d'examen par la partie allemande.

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Relations économiques et commerciales

La balance commerciale est traditionnellement excédentaire en faveur de la Tunisie. Les échanges bilatéraux reposent notamment sur une coopération industrielle importante, avec un rôle majeur des secteurs de l'automobile et du textile.

L'Allemagne constitue le premier client mondial des dattes biologiques tunisiennes. Les exportations ont enregistré une évolution passant de 8 162,6 MDT en 2023 à 9 177,8 MDT en 2025. Au cours du premier semestre de 2026, les exportations tunisiennes vers l'Allemagne ont atteint 4 661,0 (MDT).

Durant la même période, les importations ont évolué à 6576 MDT en 2025 contre 5417,9 en 2023. Le volume des importations au cours du premier trimestre de 2026, a été évalué à 3 680,0MDT

En 2025, la Tunisie comptait 324 entreprises allemandes implantées sur son territoire, générant près de 75 510 emplois, pour un volume d'investissement de 3346,342 MDT.

En 2026, le nombre d'entreprises allemandes implantées en Tunisie est passé à 327, générant près de 93 000 emplois.

Au cours du premier semestre 2026, trois nouvelles entreprises allemandes ont été créées, représentant un volume d'investissement étranger de 1,34 MDT et permettant la création de 9 emplois.

Durant la même période, 54 opérations d'extension ont été réalisées, pour un volume d'investissement étranger de 204,97 MDT, permettant la création de 929 emplois.

En 2025, 98 opérations d'investissement ont été réalisées par des entreprises allemandes en Tunisie, dont 88 opérations d'extension et 10 opérations de création.

Au cours du premier semestre 2026, 120 949 touristes allemands ont visité la Tunisie, soit une hausse de 6,6 % par rapport à la même période de 2025. En 2025, le nombre de touristes allemands ayant visité la Tunisie a atteint 318 953.

Enseignement supérieur et coopération universitaire

L'Allemagne constitue le deuxième pays, après la France, en matière d'attraction des étudiants tunisiens. Le nombre total d'étudiants tunisiens inscrits dans les universités et établissements d'enseignement supérieur allemands s'élevait à près de 7 500 en 2024.

Un bureau local du Daad (Service allemand d'échanges universitaires) a été ouvert en 2012 à Tunis. La coopération entre la Tunisie et cet organisme remonte, toutefois, à 1981.

Pour l'année universitaire 2025-2026, le nombre d'étudiants tunisiens boursiers s'élève à 151, y compris ceux bénéficiant d'une formation en langue allemande. Ce chiffre comprend notamment les étudiants de la 45è promotion, soit 17 étudiants, ayant rejoint l'Allemagne depuis octobre 2025 afin de suivre une année préparatoire en langue allemande.

Actuellement et selon le chef de la diplomatie allemande, Johann Wadephul, l'on compte 70 programmes de partenariat entre les universités allemandes et tunisiennes.

Communauté tunisienne en Allemagne

La communauté tunisienne en Allemagne compte plus de 135 000 personnes inscrites. Elle est fortement intégrée dans la société allemande et contribue à l'économie du pays, notamment dans les secteurs de la santé, des technologies, de l'éducation et de l'entrepreneuriat.

Par ailleurs,plusieurs communes tunisiennes sont liées à leurs homologues allemandes par des accords de jumelage ou de partenariat, notamment : Tunis - Cologne, Bizerte - Rostock, Menzel-Bourguiba - Stuttgart, Djerba-Midoun - Ostseebad Heringsdorf, Monastir - Münster.

La Tunisie entretient également des liens étroits de coopération avec le Land de Bavière, dans plusieurs domaines, notamment la formation professionnelle et les énergies renouvelables. Le prochain programme triennal de coopération entre la Tunisie et la Bavière est en cours de préparation.