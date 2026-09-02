Tunisie: À Belgrade, le pays appelle à donner un nouvel élan au Mouvement des Non-Alignés

Sur instructions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Kaïs Saïed, M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a présidé la délégation tunisienne participant à la réunion de haut niveau célébrant le 65e anniversaire de la tenue de la première conférence du Mouvement des Non-Alignés, organisée à Belgrade les 31 août et 1eᣴ septembre 2026.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Secrétaire d'État a souligné que la Tunisie, qui a fait partie du parcours historique du Mouvement depuis ses débuts, est restée fidèle aux principes sur lesquels il a été fondé, ainsi qu'à son attachement à ses choix et à ses positions de principe en faveur de la défense de la souveraineté des États, de l'indépendance de leur décision, et du droit des peuples à la liberté, au développement et à une vie digne.

Il a mis l'accent sur l'importance du Mouvement des Non-Alignés dans cette conjoncture internationale délicate, évoquant les conditions de sa création dans un contexte international marqué par une polarisation aiguë et des divisions, ainsi que par l'émergence de périls menaçant la paix et la sécurité internationales.

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Il a également rappelé la réunion des pères fondateurs du Mouvement à Belgrade, qui se sont inspirés des nobles principes posés par la conférence de Bandung pour affirmer que les États et les peuples ont le droit de choisir leurs processus nationaux en toute liberté et indépendance, à l'écart des pressions et des diktats extérieurs.

Dans ce même contexte, le Secrétaire d'État a affirmé que, si les conditions historiques ayant mené à la fondation du Mouvement ont évolué, le lien étroit unissant ses principes fondateurs à l'instauration de la paix et de la sécurité internationales ne s'est pas altéré avec le temps.

Il a, en outre, insisté sur la nécessité pour le Mouvement des Non-Alignés d'assumer pleinement son rôle sur la scène internationale et de contribuer efficacement, en tant que tribune de coordination diplomatique, à l'instauration de relations internationales préservant l'indépendance et la souveraineté nationale, respectant la justice et l'égalité entre les États et les Peuples, et concrétisant le développement pour tous. Il a ainsi appelé à réfléchir à un nouvel élan pour le Mouvement, à la hauteur des défis actuels et des attentes de nos Peuples, et à adopter des mesures concrètes pour renforcer l'unité et la cohésion du Mouvement.

Par ailleurs, le Secrétaire d'État a réaffirmé que la Cause palestinienne demeure la cause centrale, et que la responsabilité de la communauté internationale, avec en premier lieu le Mouvement des Non-Alignés, exige de continuer à défendre les droits légitimes du peuple palestinien.

Il a à cet égard rappelé la position constante de la Tunisie en soutien au peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits imprescriptibles, au premier rang desquels son droit à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant sur l'ensemble de sa terre avec Al-Qods Al-Charif pour capitale, la fin de l'occupation de l'entité usurpatrice et le rejet de toute tentative d'imposer le fait accompli.