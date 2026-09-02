Afrique: Boulaye Dia rejoint Rennes dans les derniers instants du mercato

Le Stade Rennais a officialisé, ce mardi soir, la venue de Boulaye Dia dans les tout derniers instants du mercato. L'opération prend la forme d'un prêt payant évalué à 2 millions d'euros, assorti d'une obligation d'achat portée à 8 millions d'euros. L'attaquant sénégalais de 29 ans quitte ainsi la Lazio, où il évoluait depuis deux saisons.

Sur ses réseaux sociaux, le club breton a salué l'arrivée de son nouvel avant-centre, le décrivant comme « prêt à faire briller le Rouge et Noir ».

Ce transfert doit permettre à Rennes de compenser le départ de Breel Embolo, envolé vers la MLS. Pour Boulaye Dia, il s'agit d'un retour dans l'élite du football français : l'attaquant avait quitté Reims pour Villarreal en 2021, avant de poursuivre sa carrière du côté de Salernitana puis de la Lazio.

Prêt à faire briller le Rouge et Noir. Et ELA par conséquent.