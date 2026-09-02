Afrique: Boulaye Dia rejoint Rennes dans les derniers instants du mercato

1 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Stade Rennais a officialisé, ce mardi soir, la venue de Boulaye Dia dans les tout derniers instants du mercato. L'opération prend la forme d'un prêt payant évalué à 2 millions d'euros, assorti d'une obligation d'achat portée à 8 millions d'euros. L'attaquant sénégalais de 29 ans quitte ainsi la Lazio, où il évoluait depuis deux saisons.

Sur ses réseaux sociaux, le club breton a salué l'arrivée de son nouvel avant-centre, le décrivant comme « prêt à faire briller le Rouge et Noir ».

Ce transfert doit permettre à Rennes de compenser le départ de Breel Embolo, envolé vers la MLS. Pour Boulaye Dia, il s'agit d'un retour dans l'élite du football français : l'attaquant avait quitté Reims pour Villarreal en 2021, avant de poursuivre sa carrière du côté de Salernitana puis de la Lazio.

Prêt à faire briller le Rouge et Noir. Et ELA par conséquent.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.