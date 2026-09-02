Afrique: Pape Matar Sarr - « J'ai hâte de démarrer cette nouvelle aventure »

1 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Pape Matar Sarr est un Bianconero. Le milieu de terrain sénégalais a paraphé son bail avec la Juventus ce mardi 1er septembre 2026. L'ancien de Metz a par la suite effectué sa première sortie médiatique, dévoilant notamment ses ambitions.

Formé à Génération Foot, Pape Matar Sarr est prêté un an par Tottenham, avec une option d'achat de 28 millions d'euros. Sortant d'une saison compliquée avec les Spurs, le joueur de 23 ans souhaite se relancer dans le Piémont. D'ailleurs, il a confié avoir longtemps suivi la Juve. « Ma première impression sur la Juventus est celle d'un grand club avec de grands noms qui sont passés par ici.

Par exemple Zidane, Pogba, Platini. Cette équipe représente beaucoup pour moi, c'est une grande équipe et je suis très heureux d'être ici et vraiment enthousiaste à l'idée de commencer l'aventure », glisse-t-il.

Pape Matar Sarr a ensuite fixé ses objectifs avec le club italien. Il affirme ainsi vouloir « entrer dans la dynamique de l'équipe car la Juve est un grand club, qui a une histoire et est le plus titré d'Italie », tout en ayant « hâte de démarrer cette nouvelle aventure. Je peux dire que je suis un footballeur qui aime jouer box to box. Mais aussi marquer et aider l'équipe à bien défendre. J'essaie de la protéger et de l'aider à bien jouer ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.