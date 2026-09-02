Afrique: Pape Matar Sarr - « J'ai hâte de démarrer cette nouvelle aventure »

Pape Matar Sarr est un Bianconero. Le milieu de terrain sénégalais a paraphé son bail avec la Juventus ce mardi 1er septembre 2026. L'ancien de Metz a par la suite effectué sa première sortie médiatique, dévoilant notamment ses ambitions.

Formé à Génération Foot, Pape Matar Sarr est prêté un an par Tottenham, avec une option d'achat de 28 millions d'euros. Sortant d'une saison compliquée avec les Spurs, le joueur de 23 ans souhaite se relancer dans le Piémont. D'ailleurs, il a confié avoir longtemps suivi la Juve. « Ma première impression sur la Juventus est celle d'un grand club avec de grands noms qui sont passés par ici.

Par exemple Zidane, Pogba, Platini. Cette équipe représente beaucoup pour moi, c'est une grande équipe et je suis très heureux d'être ici et vraiment enthousiaste à l'idée de commencer l'aventure », glisse-t-il.

Pape Matar Sarr a ensuite fixé ses objectifs avec le club italien. Il affirme ainsi vouloir « entrer dans la dynamique de l'équipe car la Juve est un grand club, qui a une histoire et est le plus titré d'Italie », tout en ayant « hâte de démarrer cette nouvelle aventure. Je peux dire que je suis un footballeur qui aime jouer box to box. Mais aussi marquer et aider l'équipe à bien défendre. J'essaie de la protéger et de l'aider à bien jouer ».