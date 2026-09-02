Sénégal: Déclaration de politique générale - Le Premier ministre attendu le 8 septembre à l'Assemblée nationale

La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie ce mardi 1er septembre 2026 pour statuer sur les modalités d'organisation de la séance consacrée à la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre. À l'issue de cette réunion, tenue conformément aux articles 22 et 77 du Règlement intérieur de l'institution, les présidents de groupes parlementaires ont fixé la date du mardi 8 septembre 2026 à 10 heures pour la tenue de cet exercice constitutionnel majeur.

Cette échéance reste toutefois conditionnelle : le communiqué précise que le Président de la République dispose d'un délai réglementaire de huit jours pour, le cas échéant, fixer une autre date.

Un rendez-vous institutionnel scruté